Porast partijanera iz SAD-a i Australije na Ultri: "Večeras će se tražiti karta više"

Prema informacijama organizatora, svake bi se večeri trebalo okupiti više od 40 tisuća posjetitelja iz čak 140 zemalja. Glavni organizator Joe Bašić rekao je da je iznimno zadovoljan prvom večeri.

"Jučer smo stvorili divnu atmosferu i svi su komentirali kako je bilo odlično. Mislim da će se danas tražiti karta više“, rekao je Bašić.

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Istaknuo je i da Split već 12 godina zadržava posebno mjesto među svjetskim festivalskim destinacijama.

"Split i Hrvatska nude vrlo jedinstveno okruženje za festival kao što je Ultra Europe. Spoj mora, planina i kulture nešto je što su prepoznali ljudi koji dolaze iz 140 zemalja", kazao je.

Bašić očekuje rekordnu posjećenost, a posebno je izdvojio porast broja gostiju iz Sjedinjenih Američkih Država te povratak posjetitelja iz Australije.

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