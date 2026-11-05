Popularni regionalni pjevač otkrio što je obećao Jakovu Jozinoviću: "Rekao sam mu da se potrudi..."

- Ja sam njemu već slao nešto. Što obećam, to ispunim, kaže za 24sata Saša Matić (48), koji je u prosincu prošle godine pred punom Arenom Zagreb obećao napisati pjesmu Jakovu Jozinoviću (21).

Mladi pjevač tad mu je bio gost, a u međuvremenu je nastavio nizati uspjehe i nastupati diljem regije. Među ostalim, održao je deset koncerata u beogradskom Sava centru, rasprodao Arenu Beograd, dvije zagrebačke Arene te prvi najavljeni koncert u Areni Varaždin.

- Mislio sam mu spremiti jednu baladu, onako za sva vremena, kao što sam ih i ja imao - govori Matić.

Jakovu je savjetovao i da pripazi na tempo kojim se razvija njegova karijera.

- Rekao sam mu da se potrudi da ne sagori u ovom svijetu. Sve mu se brzo dogodilo i treba znati usporiti. Još je mlad, tek je karijera pred njim. Izuzetno je inteligentan i pametan momak. Mislim da je to shvatio i bez mene - kaže Saša.

Nakon dvije rasprodane zagrebačke Arene prošlog prosinca, Matić 5. prosinca pjeva u Areni Varaždin. Ondje je već nastupao, a koncert želi ponoviti jer se, kaže, prošli put odlično osjećao. Hoće li mu se pridružiti gosti poput Jozinovića, Jovane Pajić i Mirze Selimovića, koji su nastupili u Zagrebu, još nije siguran.

Varaždinski je koncert u subotu, kad i njegove kolege uglavnom rade. A ni unaprijed dogovoren repertoar ne znači da će baš sve pjesme stići otpjevati.

- Odaberemo više pjesama nego što vrijeme dopušta, pa na kraju gledamo što izostaviti. I onda mi nakon tri sata traže 'Loša stara vremena'. Ona je malo zahtjevna, a ja sam se već umorio! - govori za 24sata.

S Adijem Šošom, koji je odrastao uz njegove pjesme, ovog je ljeta objavio duet 'Daljine'. Adi mu je poslao pjesmu, a Matić je otišao u Sarajevo snimiti svoj dio.

Kažu mi da se odmorim večeras pa ćemo snimati sutra. A ja kažem: 'Nemam ja sutra vremena, moram se vratiti.' Već sam to uvježbao kod kuće. On je svoj dio snimio, ja sam ušao i završio za pola sata. Divota - prisjeća se.

Jedna je snimka ipak ostala neobjavljena. Jala Brat i Buba Corelli napravili su mu pjesmu koju je pokušao snimiti, ali mu konačna verzija nije odgovarala.

- Možda kod njih snimka postoji, ali ja ih zaista molim da to nikad nigdje ne izađe. Mislim da bi se mlađoj generaciji svidjelo, da bi bila neka energija, ali ja se tu nikako nisam našao - govori.

Ne žali ni zbog pjesme 'Niko i neko', koju je odbio, a poslije je postala veliki hit njegova brata blizanca Dejana Matića

- Mislim da bih tu pjesmu i danas odbio. To je njemu zaista bio veliki hit. Ali da je bila 'Dozvola za ljubav' ili 'Željo moja', to je već druga priča - kaže Saša.

Braća si i danas povremeno nude pjesme, a Dejan bi na sljedećem albumu mogao otpjevati nešto što je Saša nedavno skladao. Među kolegama s estrade, kaže, nema nikoga tko ga je posebno razočarao. S Petrom Grašom prijateljuje više od dva desetljeća, a nedavno su dogovarali Sašin dolazak u Split.

- Bio je dogovor da dođem u Split i da se nikome od prijatelja ne javljam, samo njemu, i da ostanem koliko hoću. Veliki smo prijatelji, s cijelom njegovom obitelji - govori.

Kad dozna da je Grašo bio u Beogradu, a nije ga nazvao, voli ga zadirkivati zbog toga. Pamti i zajedničkog prijatelja iz Sarajeva koji je, nakon dulje stanke od Grašina 'Utorka', u šali pitao hoće li Petar više išta snimiti.

A kad smo ga pitali za neobične zahtjeve gostiju na privatnim proslavama, sjetio se Mostara. Još na početku karijere ondje je svirao za klavijaturom, a budući da nije bilo postavljene pozornice, jedan je mladić cijelo vrijeme stajao pokraj njega. Neprestano mu je odvlačio pozornost pa ga je Matić naposljetku pitao što želi.

- Kaže mi: 'Ako možeš samo reći na mikrofon: Let's go!' Ja mu kažem: 'Nemoj, druže, ispadam neozbiljan' - prisjeća se Matić. Mladić nije odustajao, a nakon što je napokon izgovoreno "Let's go", otišao je.

Nasmije se i kad spomene prijateljicu, glumicu Nives Ivanković

Seriju 'Ruža vjetrova' gledao je, kaže, upravo zbog njezine Seke Odak.

- Najjače su njezine fore. I dan-danas ih se sjetim pa se smijem - govori.

Sa suprugom Anđelijom nedavno je bio na proslavi kod Aleksandre Prijović, a njihove zajedničke fotografije često završavaju u medijima. O obitelji rijetko govori, posebno zbog kćeri Aleksandre i Tare.

- Kad dolazimo nekamo obiteljski, pitaju me ima li neki drugi ulaz. Volim što je tako, što ne pridaju važnost tome što sam medijski eksponiran. Imaju svoje živote i poslove. Kad se već ne bave glazbom, ne trebaju ni one biti u javnosti - kaže.

Starija, Aleksandra, studirala je u Barceloni, a sad se vratila te planira nastaviti školovanje u Madridu. Otac ju je tijekom studija više puta posjećivao, a njegovim dolascima veselilo se i njezino društvo.

- Kad ja dođem, cijelo društvo zna da je maksimalno posluženo. A ona nije zahtjevna, hoće i skuhati i spremiti - kaže.

Na studiju je i mlađa Tara. Matić, koji zbog koncerata mnogo putuje, od 6. do 15. studenoga trebao bi nastupati u Australiji. Ondje će, procjenjuje, otići deveti put.

- Svoje bih bogatstvo dao na putovanja. Ali najsretniji sam kad se vratim u Beograd. Tu su mi dragi ljudi - govori.

S mlađom Tarom imao je, doduše, pregovore oko njezina 18. rođendana. Predložio joj je zabavu za dvjestotinjak prijatelja, za koju bi osigurao prostor i glazbu, no ona ga je podsjetila na proslavu koju je ranije priredio Aleksandri. Kad je počela organizacija, pojavili su se i novi zahtjevi.

- Onda je krenulo: 'Neću ovo, neću ono, neću da se piše, neću novinare.' A ja joj kažem: 'Srce, tražila si!' - prepričava kroz smijeh.

Od obožavateljica, kaže, nije dobivao nepristojne ponude, ali jedan poklon čuva i danas.

- Prišla mi je djevojka na koncertu i dala privjesak u obliku srca. Rekla mi je da ga sačuvam za uspomenu. Imam ga i danas - govori.

Matić se prisjetio i koncerta u Beogradskoj areni 2018. godine, kad ga je prijatelj zamolio da se tijekom pjesme "Ne bih ništa menjao", kojom je otvorio nastup, održe zaruke. Pristao je. A može li se nešto slično dogoditi i 5. prosinca u Varaždinu?

- Pa može! - odgovara kroz smijeh.