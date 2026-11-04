Popravljena cesta do poznatog izletišta iznad Splita. Pogledajte što je napravljeno

Prilazna cesta do Zvjezdanog sela Mosor u Gornjem Sitnom dobila je novi asfalt na oštećenim dijelovima, čime je poboljšan pristup ovom poznatom izletištu i zvjezdarnici.

Radovi su izvedeni nakon što je udruga Zvjezdano selo Mosor uputila zamolbu za sanaciju prometnice. Na zahtjev su reagirali Grad Split i tvrtka Cestar d.o.o., koji su organizirali potrebne zahvate.

Na više mjesta duž prilazne ceste uklonjeni su oštećeni dijelovi kolnika, nakon čega je postavljen novi asfaltni sloj.

Iz udruge Zvjezdano selo Mosor zahvalili su Gradskoj upravi i tvrtki Cestar na obavljenim radovima.

Sanacijom oštećenih dijelova prometnice poboljšani su uvjeti dolaska do zvjezdarnice u Gornjem Sitnom, koju posjećuju ljubitelji astronomije i prirode.