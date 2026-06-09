Popravak Titovog Galeba vrijedan je oko 165 tisuća eura

Brod Galeb, jedan od najpoznatijih simbola riječke i jugoslavenske pomorske povijesti, i dalje čeka popravak oštećenja nastalih u sudaru s turskim brodom u veljači ove godine. Zbog toga je ponovno odgođeno i otvorenje dugo najavljivanog broda-muzeja, pa je kao novi rok sada određen kraj 2026. godine, piše net.hr.

Na pramcu Galeba, nekadašnjeg broda Josipa Broza Tita, još uvijek je vidljiva rupa nastala kad je turski teretnjak prilikom isplovljavanja udario u njega.

Poništen natječaj za popravak

Prema riječima riječke gradonačelnice Ive Rinčić, postupak javne nabave za sanaciju štete morao je biti poništen iz proceduralnih razloga. "Proveli smo postupak javne nabave koji smo morali poništiti jer je ponuditelj, brodogradilište Viktor Lenac, mijenjao pojedine stavke troškovnika, što nije bilo dopušteno. Nadamo se da ćemo do sredine lipnja ponoviti postupak", izjavila je Rinčić.

Dodala je kako bi izvođač radova mogao biti odabran u roku od dva mjeseca. Popravak se procjenjuje na oko 165 tisuća eura, a trošak bi trebalo pokriti osiguranje turskog broda koji je prouzročio štetu.

"Bačva bez dna" ili magnet za turiste?

Obnova Galeba do sada je koštala oko 22 milijuna eura, a dio novca osiguran je iz fondova Europske unije. Projekt je pratio niz kašnjenja, s obzirom na to da je prvotni rok za završetak radova bio 2023. godina. "To je bačva bez dna, progutao je silne novce, a na kraju je to samo staro željezo", smatra Riječanin Igor Čubić.

Ipak, i on primjećuje da brod privlači pažnju turista. "Nedavno sam na Molo longu vidio par iz Francuske. Gledali su ga prilično ravnodušno, no kad sam im rekao čiji je to brod bio, odmah su izvadili fotoaparate i počeli ga slikati", ispričao je.

Dok kritičari upozoravaju na visoke troškove i dugotrajnu obnovu, zagovornici projekta uvjereni su da će Galeb postati važna turistička i kulturna atrakcija. Brod je poznat kao mjesto gdje se razvijala ideja Pokreta nesvrstanih, a ugostio je i brojne svjetske državnike.

"Mislim da je sjajna ideja doći, posjetiti ga i prisjetiti se povijesti koja povezuje Britaniju i ovu zemlju još iz Titova vremena", rekao je Mal, turist iz Britanije. Njegov sunarodnjak Ian dodaje kako je riječ o povijesti koju treba sačuvati. "To je povijest na koju trebate biti ponosni. Uživati u njoj i ponositi se njome", poručio je.

Obnovljena unutrašnjost čeka posjetitelje

Prije početka obnove 2019. godine, Galeb se nalazio u iznimno lošem stanju. Danas su mnogi dijelovi broda obnovljeni, uključujući reprezentativni salon u kojem je Tito primao najvažnije svjetske dužnosnike. Restaurirani namještaj vraćen je na svoja izvorna mjesta, a budući će posjetitelji moći razgledati i multimedijske sadržaje o bogatoj povijesti broda.

"Namještaj je nakon restauracije vraćen na originalne pozicije. Posjetitelji će moći vidjeti i različite multimedijalne sadržaje koji govore o povijesti broda i poznatim ljudima koji su na njemu boravili", pojasnio je Velid Đekić, voditelj odnosa s javnošću Muzeja grada Rijeke.

Za mnoge građane upravo je povijesna vrijednost glavni razlog za očuvanje Galeba. "Galeb je poznat brod, plovio je po cijelom svijetu. Na njemu je boravio jedan od najvažnijih državnika svog vremena, tako da svakako ima značaj", smatra Riječanin Fran Krstelj.