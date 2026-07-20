Popović prozvao HDZ zbog Zagorskog puta: "Sreća da nam izbori dolaze brzo, pa nećemo morati dugo čekati na prve bagere"

Predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac, Ante Popović upozorio je na, kako tvrdi, dugotrajna kašnjenja u realizaciji projekta izgradnje Zagorskog puta u Splitu, prometnice koja se čeka već više od 35 godina.

U priopćenju za medije Popović navodi kako se projekt, unatoč važnosti za rasterećenje prometa i kvalitetu života stanovnika tog dijela grada, i dalje nalazi u fazi ishođenja potrebnih dozvola.

- Projekt izgradnje Zagorskog puta u Splitu jedan je od infrastrukturnih projekata koji građani čekaju više od 35 godina. Unatoč važnosti prometnice za rasterećenje prometa i kvalitetu života stanovnika ovog dijela grada, projekt se i dalje nalazi u fazi ishođenja potrebnih dozvola.

Nakon desetljeća čekanja, interes građana mora biti ispred svih drugih interesa. Međutim poznavajući mentalitet HDZ-a, ishođenje potrebne dozvole i početak radova na trasi Zagorskog puta možemo očekivati početkom rujna kako bi se lokalni HDZ-ovci naslikavali i hvalili projektom ususret održavanju izbora za Vijeća GK/MO u Gradu Splitu.

Podsjećam kako je Zagorski put još 2020., u jeku predizborne kampanje za lokalne izbore, prekategoriziran u državnu prometnicu. Dvije godine nakon toga imamo situaciju da Hrvatske ceste nisu preuzele dokumentaciju što je pokazatelj koliko je im doista stalo do realizacije ovog projekta. Tek su na moju osobnu inicijativu i inzistiranje u ožujku 2022. godine Hrvatske ceste preuzele projektnu dokumentaciju od Grada Splita. Već tada sam upozoravao kako bi nakon dorade projektne dokumentacije, postupak ishođenja potrebnih dozvola trebalo voditi na način koji neće stvarati dodatna administrativna kašnjenja, te sam predložio da se potrebni postupci trebaju provoditi preko nadležnih državnih tijela kako se ne bi gubilo dragocjeno vrijeme. Međutim u Hrvatskim cestama nisu imali sluha, te su projektnu dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole predali u prosincu 2025. godine Upravnom odjelu za urbanizam Grada Splita. Prvo im je trebalo skoro četiri godine da bi doradili projektnu dokumentaciju, a sad sedam mjeseci nakon predaje dokumentacije dozvola još nije izdana, i događa se upravo ono na što sam upozorio. Danas imamo paradoksalnu situaciju, jer ipak je ovo država stvorena po mjeri HDZ-ovaca, izvođač radova je već odabran kroz provedeni natječajni postupak, dok ključne dozvole potrebne za početak radova i dalje nisu ishođene.

Sreća da nam izbori dolaze brzo, pa nećemo morati dugo čekati na prve bagere na Zagorskom putu, ali će svakako trebati istrpiti naslikavanje i izjave HDZ-ovaca kako su oni zaslužni za realizaciju ovog projekta - stoji u priopćenju za medije.