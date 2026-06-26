Popović proziva čelne ljude zbog kaosa s infrastrukturom na Neslanovcu: "Vrijeme je da se pojedinci prestanu skrivati iza institucija"

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Predsjednik Vijeća GK Neslanovac, Ante Popović uputio je oštro priopćenje za medije u kojem proziva odgovorne u gradskoj upravi i komunalnim poduzećima zbog, kako navodi, dugogodišnjih problema s vodovodnom i kanalizacijskom infrastrukturom u kvartu.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

U priopćenju Popović upozorava na kašnjenja u sanacijama, lošu koordinaciju na terenu te izostanak konkretnih rješenja, ističući kako stanovnici Neslanovca već mjesecima, pa i godinama, čekaju intervencije nadležnih službi.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

- GOSPODINE PERIĆU GDJE JE ZAPELO?

Prije 15ak dana HDZ-ov ogranak iz Neslanovca me prozvao da sam se probudio nakon četiri godine, što je jako zanimljivo s obzirom na broj donesenih odluka na Vijeću. Sad očekujem nakon ove objave da budu jednako kritični i prozovu svog šefa stranke Tomislava Šutu i direktora gradske tvrtke “Vodovod i kanalizacije” Ivicu Perića da se napokon probude iz dubokog sna i krenu raditi na rješavanju problema u korist građana našeg kvarta.

Nama u Neslanovcu je jasno da u provedbi konkretnih projekata na terenu vlada nered, neodgovornost i potpuni nedostatak volje da se problemi građana riješe. Vrijeme je da se pojedinci prestanu skrivati iza institucija i da se jasno kaže kako odgovornost za stanje vodovodne i kanalizacijske infrastrukture ima ime i prezime, a to su direktor „Vodovoda i kanalizacija“ Ivica Perić i gradonačelnik Tomislav Šuta kao bivši direktor istoimene tvrtke. Oni su dužni građanima Neslanovca dati odgovore na niz problema koji mjesecima, pa i godinama stoje bez rješenja.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

U dijelu Kupreške ulice građani već sedamnaest mjeseci čekaju sanaciju vodovodne i kanalizacijske mreže. Sedamnaest mjeseci šutnje, odgađanja i prebacivanja odgovornosti. To nije tehnički problem, to je problem upravljanja. Gospodine Periću gdje je zapelo?

U ulici Put Mostina situacija prelazi granice neodgovornosti. Već pola godine upozorava se na moguće oštećenje vodovodne ili kanalizacijske infrastrukture, a sustav kojim upravlja Ivica Perić nije u stanju utvrditi osnovnu činjenicu, radi li se možda o fekalnim vodama koje mogu biti potencijalna prijetnja zdravlju ljudi. Gospodine Periću gdje je zapelo?

U ulici Salonitanskih mučenika svjedočimo apsurdu upravljanja zbog nesanirane šahte, gdje tvrtka Cestar već više od 20 dana ne može završiti sanaciju asfalta. Ovo je ogledni primjer kako izgleda nedostatak koordinacije i odgovornosti. Gospodine Periću gdje je zapelo?W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

No možda i najveći politički promašaj vezan je uz projekt aglomeracije, projekt na kojem je upravo Tomislav Šuta, tada kao direktor, sudjelovao u njegovoj izradi. Danas, kao gradonačelnik neka objasni kako je moguće da će nakon realizacije projekta vrijednih milijune eura dijelovi Neslanovca ostati bez vodovodne i kanalizacijske infrastrukture. To nije previd, to je loše planiranje.

Ovim putm tražim hitno očitovanje G. Perića o svim navedenim problemima i precizne rokove rješavanja, te reviziju projekta aglomeracije kako nitko u Neslanovcu ne bi ostao bez osnovne infrastrukture.

Ako aktualna vlast i direktor nisu u stanju upravljati sustavom koji osigurava osnovne životne uvjete neka to jasno kažu. Građani imaju pravo na vodu, kanalizaciju i normalan život, a oni koji to nisu u stanju osigurati neka podnesu ostavke - stoji u priopćenju za medije kojeg potpisuje Popović.