Popović (HSP) nakon 512 glasova na Mejašima: "Ovo je pokazatelj jačanja istinske desne, pravaške opcije"

HSP-ovac Marijo Popović zahvalio je biračima na Mejašima koji su na nedjeljnim kotarskim izborima podržali listu predvođenu Markom Vrdoljakom. Prema podacima koje je naveo u svojoj objavi, lista je osvojila 512 glasova, a Popović je poručio da ih rezultat obvezuje na daljnji rad za sve stanovnike kotara.

Zahvalu je uputio susjedima s Bilica, Dračevca, Mostina, Smokovika, Stoca, Mejaša, Dragovoda, Vrborana i Kile, istaknuvši zadovoljstvo ostvarenom podrškom.

"Ponosan sam na naš rezultat i ljude s kojima sam to ostvario", napisao je Popović.

Posebno zahvalio članovima i nositelju liste

Uz birače, posebno je zahvalio ljudima koji su bili na listi: Jadranku Grubišiću, Anti Dediću, Goranu Smolji, Ivici Štrljiću i Niki Iviću, a posebnu zahvalu uputio je nositelju liste Marku Vrdoljaku.

Popović je naglasio da dobiveno povjerenje donosi odgovornost prema cijelom kotaru, neovisno o političkim razlikama među njegovim stanovnicima. "Ovaj rezultat obvezuje nas na daljnje djelovanje na dobrobit našeg kotara Mejaši i svih njegovih stanovnika bez obzira na političko opredjeljenje", poručio je.

Osvojenih 512 glasova ujedno je protumačio kao pokazatelj jačanja "istinske desne, pravaške opcije", zaključivši objavu još jednom zahvalom svima koji su ih podržali.