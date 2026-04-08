Popis s desecima poznatih imena otkriven u torbi osumnjičenog u aferi HSS-a: Spominju se sportaši, novinari....

Index je na uvid dobio popis koji je pronađen u torbi Nenada Erora, jednog od osumnjičenih u aferi s izvlačenjem novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. U Erorovu torbu istražitelji su zavirili još u veljači ove godine, kada je zaustavljen na putu za Zimske olimpijske igre s više od 100 tisuća eura gotovine.

Poznato je da USKOK Erora sumnjiči da je prenio 11 milijuna eura keša, dok je iz Hrvatskog skijaškog saveza od 2014. navodno izvučeno ukupno 39 milijuna eura. Modus su bile neosnovane isplate fantomskim tvrtkama s kojima USKOK povezuje Pavleka.

Što je zapravo značio Erorov popis s desecima imena ljudi iz skijaškog sektora, ali i onih bliskih Pavleku, tek treba biti rasvjetljeno u istrazi. Jesu li oni doista dobivali isplate iz Hrvatskog skijaškog saveza? Jesu li sve te isplate išle u gotovini? Zašto su se njihova imena našla na listi?

Zaposlenici saveza, treneri i sami skijaši

Prema popisu koji je na uvid dobio Index, uglavnom se radi o imenima zaposlenika Hrvatskog skijaškog saveza - od trenera, pomoćnih trenera, drugih članova timova naših skijaša, kao i samih skijaša. Na njemu su vidljive dvije tablice naslovljene "Popis plaća 2025-2026 - Prijedlog 16 - za isplatu 11. mjesec" te "Popis plaća 2025-2026 - Prijedlog 17".

Zanimljivo je da je na popisu troje članova obitelji Kostelić - Ante, Ivica i Janica. Izvori za Index kažu da oni čak i imaju pravo na određene naknade zbog svojih vrhunskih rezultata. Prema pisanju Index, poslali su im poruku s pitanjem znaju li da se njihova imena nalaze na HSS-ovoj listi, no odgovor nisu dobili.

Blažičko: Popis nisam vidio, nitko me ništa nije pitao

Navedeno je i ime komentatora Ivice Blažička, i to kao novinara i Pavlekovog prijatelja. Index navodi da su pitali i njega kako se našao na popisu, no rekao im je kako za taj popis zna samo iz medija.

"Osim navoda iz medija da je moje ime na popisu, ja nemam baš nikakvih spoznaja da je to tako. Popis nisam vidio, nitko me do sada ništa nije pitao, a pri tome mislim na policiju ili nekog drugog od istražitelja. Zbog toga ne mogu ništa ni komentirati. Rado ću odgovoriti kada budem znao o čemu se radi", poručuje Blažičko.

Na popisu je još dvoje novinara - Mila Horvat, koja im do zaključenja ovog teksta nije odgovorila na upit, kao ni Ranko Varlaj, HRT-ovac koji je režirao prijenos utrka Snježne kraljice sa Sljemena.

HOO odbio komentirati moguće isplate

Index je još prije nekoliko tjedana među prvima objavio da se na ovom popisu plaća nalaze i imena ljudi iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Tada su za Index rekli da nitko iz HOO-a ne uzima novac iz Skijaškog saveza.

Cijeli tekst pročitajte OVDJE.