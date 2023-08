Pop, trash i salsa ovog vikenda na Koluru Zvončac besplatno!

Još se sliježu dojmovi nakon velikog koncerta Prljavog kazališta koji je premašio sva očekivanja. Najnovija event zona Splita nastavlja s originalnim glazbenim programom. Nakon što se sinoć gledala utakmica Hajduka i PAOK-a, sljedeće tri večeri na Kolur Open Airu posvećene su glazbenim poslasticama čija je glavna poveznica - odlična zabava.

Večeras će Toma & Zgroove Band W/Lixon rasplesati sve ljubitelje domaće i strane pop glazbe. Ekipa odličnih glazbenika već godinama nastupa diljem Hrvatske, a njihov repertoar je idealan za uživanje u ljetnoj večeri.

Sutra posjetitelje očekuje izvrstan party, uz domaće glazbene hitove devedesetih i ranih 2000-ih, pod nazivom Taking The Trash Out, a u nedjelju dašak Kube, uz nezaobilazni Salsa party. Svi su koncerti besplatni, a zona Kolur Zvončac je otvorena već od 17 sati. Nastavljaju s urbanim programom koji sudeći po odličnoj posjećenosti predstavlja pravo osvježenje na splitskoj sceni, posebno za sve ljubitelje urbane kulture.

Originalno uređenje Kolur zone, idealno osmišljenom za druženje na otvorenom, gastronomska ponuda koja će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca te velik izbor pića, koji varira od klasičnog točenog piva do koktela s potpisom, pokazali su se kao savršen recept za opuštanje koji obožavaju domaći i stranci. Manifestacija Kolur Open Air, podsjetimo, traje do kraja mjeseca, ali organizatori najavljuju kako se radi tek o početku priče, jer namjeravaju nastaviti s radom tijekom cijele godine i pripremili su, kažu, brojna iznenađenja za vjerne goste i one koji će to tek postati.

Sljedećeg su tjedna tako već najavljeni koncerti i nastupi DJ-a svake večeri, uz posebno atraktivan dnevni program, koji postaje omiljen obiteljima s djecom, zbog izvanredne lokacije u centru grada, u blizini plaže i dostupnih parkirnih mjesta. Detalje programa Kolur Open Aira, kao i informacije o budućim manifestacijama event zone Kolur Zvončac, možete pronaći na Facebooku i Instagramu.