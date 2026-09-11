„Pontes“ spaja Sarajevo i Dalmaciju: Umjetnici grade mostove prijateljstva u Omišu

"Pontes" je izložba koju zajednički priređuju Udruga likovnih umjetnika HKD Napredak iz Sarajeva i Poljička likovna udruga Krug iz Dugog Rata, rezultat je započetog i njegovanog umjetničkog partnerstva dviju sredina koje povezuje otvorenost, povjerenje i poštovanje prema stvaralaštvu.

Ova izložba nastavlja dijalog uspostavljen prošlogodišnjim susretom u Dugom Ratu, potvrđujući da suradnja među umjetnicima nije jednokratan događaj, nego proces koji raste i produbljuje se kroz zajedničke projekte. U tom smislu, izložba u prostoru Galerija AZ Omiš predstavlja više od tematskog okupljanja – ona je susret dviju likovnih scena koje se međusobno nadahnjuju.

Ovom prigodom Joško Čizmić predsjednik „Krug“-a je zapisao:

Most je više od građevine koja spaja dvije obale. On je simbol susreta, razumijevanja, povjerenja i prijateljstva. Njime se ne prelazi samo iz jednog prostora u drugi – njime se povezuju ljudi, kulture, sjećanja i različita iskustva.

Upravo takav most grade ovom zajedničkom izložbom Udruga likovnih umjetnika HKD Napredak iz Sarajeva i Poljička likovna udruga Krug iz Dugog Rata. U prostoru Galerije AZ u Omišu susreću se dva snažna kulturna i umjetnička prostora – Sarajevo i Dalmacija – svaki sa svojim bojama, ritmovima, tradicijom i senzibilitetom.

Sarajevo, grad susreta i različitosti, u ovu izložbu donosi svoju posebnu atmosferu, slojevitost i bogatstvo kulturnih utjecaja. Dalmacija, sa svojim morem, kamenom, svjetlom i mediteranskim koloritom, donosi otvorenost, vedrinu i prepoznatljivu snagu pejzaža. U njihovom susretu ne nestaju razlike; upravo suprotno – one postaju vrijednost koja obogaćuje zajednički umjetnički prostor.

Likovna umjetnost pritom postaje jezik koji ne poznaje granice. Boja, linija, oblik i kompozicija omogućuju umjetnicima da govore o onome što je često teško izreći riječima – o zavičaju, čovjeku, emociji, sjećanju i pripadanju.

„Pontes “ stoga nije samo naziv izložbe. To je poruka. Poruka da se mostovi među ljudima grade susretima, poštovanjem i stvaranjem. Svako izloženo djelo predstavlja jednu malu poveznicu između dvaju krajeva, dvaju kulturnih prostora i brojnih umjetničkih osobnosti.

Omiš se ovom izložbom pojavljuje kao još jedno mjesto povezivanja. Na njegovim obalama susreću se Sarajevo i Dalmacija, kontinentalni i mediteranski duh, različiti pogledi i zajednička ljubav prema umjetnosti. Iz tog susreta nastaje nova vrijednost – most prijateljstva koji ne povezuje samo mjesta, nego i ljude.

Ova izložba je potvrda da umjetnost može biti prostor bliskosti, dijaloga i razumijevanja. Sarajevske i dalmatinske boje pronašle su zajednički ritam, a prijateljstvo umjetnika nastavit će rasti i nakon što se izložbeni prostor zatvori.

Pravi mostovi ostaju u ljudima.