Ponovno problemi na suđenju Filipu Zavadlavu, ali ovaj put on nije kriv: Nestali videozapisi kamera koje su snimile krvavi pohod mladića?!

Nastavak suđenja Filipu Zavadlavu, ponovno, nije mogao proći bez nekakve komplikacije.

Ovaj put nije 'kriv' optuženi za trostruku likvidaciju iz Kalašnjikova, danas je do poteškoća došlo iz tehničkih razloga. Trebale su se naime pregledavati snimke video nadzora kamera nekoliko poslovnih objekata na krvavom putu Zavadlava tog 11. siječnja 2020. godine.

Kako znamo s prethodnog suđenja, na tim snimkama se vidi mladić koji ispaljuje rafale iz automatskog oružja, pogađa fasade zgrada, ali i muškarce na motoru, ljude koji proviruju iz radnji i potom bježe, kao i oni koji su pobjegli sa štekata kafića i restorana kad su vidjeli i čuli što se događa...

Ništa od snimki krvavog pohoda

Danas međutim ništa od toga: nakon više od pola sata gledanja snimki kamere Konobe Marjan na Šperunu, videosnimki koje su pokazivale ljude u povratku iz grada sa 'spizom' u rukama ili kućnim ljubimcima pored njih, više od pola sata snimki koje su se često i ponavljale, intervenirala je predsjednica sudskog vijeća Županijskog suda u Splitu.

Naložila je da se krene sa snimkama od 15,35 sati tog dana, dakle kada je Zavadlav krenuo sa svojim osvetničkim pohodom, kako stoji u optužnici. E, ali u tom trenutku odnosno idućih minuta nastaje problem - tih snimki nema na računalu! Pokušao je član vijeća pomoći višem službeniku za tehniku splitskog suda, pitao je sutkinju zna li oznaku tih videa tj. postoji li takva informacija u spisu, no uzalud.

Do kraja današnjeg ročišta nisu se pronašle snimke na kojima se vidi počinjenje zločina.

Zavadlav je također imao primjedbi, ali ne što se tiče ovih snimki. Još pri početku ročišta je mahao rukama pokušavajući doći do riječi, no kako je sutkinja čitala dokazni materijal, tako je odustao od govorancija. Na kraju je ipak došao do riječi, kratko se prepirao sa sutkinjom oko toga, pa je na koncu sve završilo tako da će pismenim putem priložiti svoje primjedbe na tijek suđenja koje se nastavlja u četvrtak.