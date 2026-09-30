PONOVNO JE HIT Pjesma srpske pjevačice stara 20 godina završila na vrhu Billboarda u Hrvatskoj

Pjesma stara više od dva desetljeća neočekivano je dobila novi život i ponovno pronašla put do publike, uključujući brojne slušatelje u Hrvatskoj. Riječ je o pjesmi „Ljubav“ Mine Kostić, objavljenoj još 2005. godine, koja je posljednjih dana ponovno postala iznimno popularna zahvaljujući društvenim mrežama.

Veliku ulogu u njezinu povratku među slušatelje imala je Aleksandra Prijović. Srpska pjevačica na TikToku je objavila snimku na kojoj izvodi pjesmu svoje kolegice, nakon čega se interes za original naglo povećao.

Korisnici društvenih mreža počeli su tražiti izvornu verziju pjesme, a među njima je i velik broj mlađih slušatelja koji su „Ljubav“ sada otkrili prvi put.

Novi val popularnosti vidljiv je i ispod službenog spota na YouTubeu, gdje su se pojavili brojni novi komentari. Dio korisnika navodi kako ih je upravo izvedba Aleksandre Prijović potaknula da potraže original Mine Kostić.

Društvene mreže oživljavaju stare pjesme

Povratak pjesme „Ljubav“ još je jedan primjer koliko društvene mreže danas mogu utjecati na glazbene trendove i navike publike.

TikTok je posljednjih godina postao mjesto na kojem i pjesme objavljene prije deset, dvadeset ili više godina mogu iznenada ponovno privući milijune slušatelja. Dovoljan je viralni video ili popularna izvedba da pjesma koja je godinama bila izvan središta pozornosti pronađe potpuno novu publiku.

Upravo se to sada dogodilo i s pjesmom Mine Kostić, koja je dva desetljeća nakon objave ponovno privukla pažnju slušatelja.