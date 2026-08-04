Ponovno gori na području Dalmacije

Na području Zadarske županije danas poslijepodne izbila su dva požara otvorenog prostora, zbog čega su na teren upućene brojne vatrogasne snage.

Prvi požar planuo je oko 14 sati u Privlaci, gdje su vatrogasci odmah započeli s gašenjem kako bi spriječili njegovo širenje.

U međuvremenu je izbio i požar na području Bokanjca, na nepristupačnom šumskom terenu, što je dodatno otežalo intervenciju. Zbog zahtjevnih uvjeta i opasnosti od širenja vatre, na požarište su upućene dodatne zemaljske snage.

U gašenje su uključene i zračne snage te su na teren upućena dva kanadera i dva Air Tractora, koji iz zraka pomažu vatrogascima u stavljanju požara pod nadzor.