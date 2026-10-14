Ponovno gori na Jakljanu! U gašenje požara uključena dva kanadera

Na otoku Jakljanu u dubrovačkom arhipelagu ponovno je aktivan požar, a u gašenje su uključena dva kanadera.

Požar je na ovom otoku zabilježen i ranije, kada su na terenu intervenirali vatrogasci!

Podsjetimo, na otoku Jakljanu u dubrovačkom arhipelagu u utorak, 13. listopada, zabilježen je požar zbog kojeg su angažirane vatrogasne snage s kopna i mora. U intervenciji je sudjelovalo ukupno 12 vatrogasaca, a prema neslužbenim informacijama, vatra se intenzivirala nekoliko dana nakon udara groma.

Kako je izvijestio Libero Portal, u gašenju požara sudjelovali su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Šipan, uz potporu vatrogasnog broda Orlando.