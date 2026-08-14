Ponovno buknuo požar kod Omiša

Ponovno je buknuo požar na omiškom području, ovoga puta na sjevernoj strani omiške Dinare. Na terenu je jedan Air Tractor koji iz zraka pomaže u gašenju vatre.

Vatra se proširila iznad brda i sada prijeti području Svinišća i Podašpilja.

Vatrogasne snage nastoje zaustaviti daljnje širenje požara, dok se situacija na terenu pomno prati.

Novi požar dodatno zabrinjava stanovnike nakon dramatične noći u kojoj je velika vatrena stihija poharala šire područje Omiša.