PONOS SPLITA Naše Mažoretkinje grada Splita na svjetskom tronu! Pogledajte ove nevjerojatne djevojke

Od 21. do 24. kolovoza održano je Svjetsko natjecanje mažoretkinja u Györu, Mađarska.

U konkurenciji velikih klubova iz Poljske, Francuske, Južne Afrike, Slovačke, Rumunjske, Slovenije i drugih zemalja, svjetske prvakinje u seniorskoj kategoriji mini pompona su upravo Mažoretkinje grada Splita.

Ekipa pobjednica sastojala se od: Brigita Jerkan, Petra Jurlin, Lana Sarić, Lucija Leventić, Gorana Jurlin i Ana Erceg.

Osim zlata u seniorskoj kategoriji, Split donosi i srebro. Juniorka Gorana Jurlin osvojila je drugo mjesto u kategoriji solo pompon, a duo juniori Marta Matić i Eva Papić također su donijeli srebrnu medalju. Broncu je osvojila seniorka Lana Sarić.

U ostalim kategorijama naši predstavnici također su ostvarili zapažene rezultate:

- Duo kadeti: Laura Duplančić i Petra Ćurić – 4. mjesto

- Duo juniori: Marta Matić i Lara Krnić – 5. mjesto

- Mini formacija juniora (Dea Kaštelanac, Branka Topić, Eva Papić, Tina Šolić, Laura Duplančić, Petra Ćurić i Gorana Jurlin) – 6. mjesto

'Sretni, ponosni i spremni za nove izazove'

- Veliki uspjeh, a još veći ponos je popeti se na tron i slušati hrvatsku himnu. Želimo zahvaliti svim curama na trudu i predanosti, kao i svim roditeljima na tribinama koji su nam bili veliki vjetar u leđa.

Vraćamo se kući sretni, ponosni i spremni za nove izazove! - kazale su Mažoretkinje grada Splita.