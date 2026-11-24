Dodjelom nagrada završeni su ovogodišnji Dani hrvatskog turizma u Poreču, tijekom kojih su priznanja dodijeljena turističkim destinacijama, tvrtkama, projektima i pojedincima koji su obilježili hrvatski turizam u 2026. godini.

Poseban dio dodjele bio je posvećen ljudima koji svojim svakodnevnim radom pridonose kvaliteti hrvatske turističke ponude. U okviru tradicionalnog priznanja „Čovjek, ključ uspjeha – djelatnik godine” nagrađen je 21 djelatnik iz različitih područja turizma i povezanih djelatnosti, a mi Splićani imamo poseban razlog za ponos jer je najboljim turističkim vodičem proglašen naš sugrađanin – profesor povijesti i turistički vodič Mario Marasović.

Iza nas su veliki dani turizma, brojne nagrade i šampioni, a mi smo tim povodom razgovarali s Marijem o emocijama nakon osvajanja nagrade, izazovima na terenu, modernim gostima i tajnama koje Dioklecijanova palača još uvijek skriva.

Gospodine Marasoviću, čestitamo na velikom priznanju! Kakve su emocije, jeste li očekivali ovu nagradu i kakav je osjećaj kada vas struka proglasi najboljim turističkim vodičem u Hrvatskoj?

Pa, iskreno, nisam očekivao, nisam se previše nadao da će se to zaista i dogoditi. Osjećaj je fantastičan! Još nekako nisam ni svjestan težine te nagrade. Javljaju mi se kolege, javljaju se prijatelji, a tamo, na samoj dodjeli, jednostavno je trema bila prevelika, tako da se dojmovi još sliježu.

Koliko vam ova nagrada znači kao potvrda vašeg rada, ali i kao vjetar u leđa za buduće sezone?

Pa čujte, ne mislim da sam zbog ovoga išta bolji vodič nego što sam bio jučer ili nego što ću biti u budućnosti – papir sam po sebi ne mijenja ništa. Ali zvuči jako, jako lijepo i svakako je divno dobiti takvu nagradu i priznanje. Fantastično je, ne znam što bih rekao.

Kome ste prvo javili sretnu vijest i kome biste posvetili ovo priznanje?

Prvo sam, naravno, javio ženi. To je jednostavno tako – radim tri posla, imamo dvoje male djece i ovo je velika potvrda da sav taj trud ima smisla, tako da je supruga znala prva. Nakon toga javio sam ljudima koji su me kandidirali za ovu nagradu pa im se i ovim putem od srca zahvaljujem.

Osim što radite u školi i vodite turističke ture, poduzetnik ste i otac...

Tako je, vlasnik sam obrta Lanterna, a supruga i ja imamo dvoje male djece, malog Luku i Cvitu.

Što, po vama, čini razliku između prosječnog vodiča, koji samo niže povijesne godine i činjenice, i vrhunskog vodiča kojeg gosti pamte godinama?

Počeo sam raditi kao vodič prije osam godina i radio sam za više-manje sve turističke agencije u Splitu. Vodio sam ture na Krku, Plitvicama, u Dubrovniku, Mostaru, na otocima... Kako se tržište promijenilo i kako sam postao obiteljski čovjek, morao sam se više usredotočiti na sam Split.

Ovdje je konkurencija jako velika i ima puno vodiča, pa sam morao ponuditi nešto drugačije. Odlučio sam gostima pokazati ne samo Palaču nego i dijelove izvan nje, tzv. novi Split, i to kroz puno dužu turu koja traje oko dva sata i 15 minuta.

Biti drugačiji ne znači satima opisivati jedan prozor i nabrajati godine. Ponudio sam iskustvo i priču – priču o ljudima koji žive u Splitu i o tome kako se grad promijenio u posljednjih 15 do 20 godina.

Promijenila se i struktura gostiju. Više nisu dominantni Nijemci, Talijani, Česi i Poljaci, nego nam dolaze Amerikanci, Britanci i Skandinavci. Njima treba ponuditi drugačiju priču i zasad to ide odlično.

Koliko vremena provodite u pripremi, istražujući nove priče i legende?

Puno, puno, previše! Moram priznati da u posljednje vrijeme imam nešto manje vremena jer imam dvoje djece u pelenama, ali stvaranje jedne kvalitetne ture od dva sata i 15 minuta iziskuje ogroman trud i istraživanje.

Svaka je grupa drugačija – od umirovljenika do mladih digitalnih nomada. Kako u prvih pet minuta, kao u balunu, „pročitate” publiku i prilagodite joj se?

To se najbolje vidi po njihovim pitanjima. Nastojim imati interaktivnu turu na kojoj oni postavljaju pitanja meni, ali i ja njima. Odmah se prepozna je li u grupi neki sveučilišni profesor iz Amerike ili je netko došao samo napraviti nekoliko fotografija centra grada s vodičem.

Ne bih rekao da ih pročitam baš u prvih pet minuta, ali tijekom prvih petnaestak minuta, nakon prve dvije stanice, točno znam s kakvom publikom radim.

Što je u vašem poslu najteže – visoke ljetne temperature, nepredviđene situacije na terenu, gužve ili zahtjevni gosti?

Ne bih rekao da su zahtjevni gosti problem – gosti su gosti, ima ih svakakvih. I na ljetne vrućine smo se navikli. Najveći su problem gužve i razni događaji koji se organiziraju baš u srcu sezone, u samom centru grada.

Meni osobno najviše problema uvijek stvara pozornica na Peristilu, koja tamo stoji mjesec dana, a da se na njoj ne održi ni proba. Znam da ju je teško stalno sastavljati i rastavljati, ali kada u grad uplove tri kruzera s pet-šest tisuća ljudi, kad je kolodvor prepun, a u Podrumima zbog restauracije imate prolaze široke jedan metar i onda izađete na blokirani Peristil – to postaje ogroman problem.

Koliko su se turisti promijenili posljednjih godina? Traže li danas više autentične priče, gastronomiju i lokalni način života nego klasično razgledavanje spomenika?

Tržište se jako promijenilo i vodiči se tome moraju prilagoditi. Nema više toliko onog starog tržišta gostiju koji su dolazili isključivo zbog kupanja. Predsezona i posezona danas su nam puno jače nego prije.

To se vidi i po novim elitnim hotelskim lancima s pet zvjezdica koji nude dodatne sadržaje, kao i po profilu gostiju – Amerikancima, Britancima, Kanađanima i Australcima. Oni ovdje dolaze zbog kulture i gastronomije. Naša gastronomska scena nevjerojatno je ojačala i zaista imamo što ponuditi.

U eri pametnih telefona, Googlea i umjetne inteligencije, kada svatko u sekundi može pronaći podatke, u čemu se danas ogleda nezamjenjiva uloga živog vodiča?

Umjetna inteligencija može vam dati upute kako se kretati gradom. Kada usmjerite kameru mobitela prema zgradi, može vam reći iz kojeg je razdoblja temelj, a iz kojeg prozor.

Ali umjetna inteligencija još vam uvijek ne može ispričati priču o životu iza zidova te kuće, o obitelji koja tu živi i životu koji se odvijao na toj ulici.

Možete li s nama podijeliti neku od tih posebnih priča iz splitskih uličica?

Pa ne bih baš otkrivao sve svoje tajne! (smijeh) Ali, recimo, jako volim ući u male uličice iza Triklinija, gdje se nalaze stari, primitivni sustavi hlađenja – „primitivni air conditioneri”, kako ih ja volim nazvati.

To je nešto što turisti nikad ne primijete, a vjerojatno za to ne znaju ni mnogi lokalci, pa ni sami vlasnici kuća. Kad im ispričate kako je ta tehnika hlađenja funkcionirala u staro doba, ostanu zatečeni, pogotovo jer slični principi postoje i danas u svijetu, poput swamp coolera na jugu SAD-a ili u Australiji.

Također, mnogi Amerikanci nisu svjesni koliko je stari Rim utjecao na sam SAD. Kad im objasnite poveznicu između rimskog Senata, Kongresa, arhitekture Bijele kuće ili orla kao simbola Rima, ostanu „paf” i kažu: „Mario, ovo nismo učili ni u srednjoj školi, ovdje smo naučili više o SAD-u nego kod kuće!”

Što goste najviše fascinira kod nas, što ih iznenadi, a s kakvim predrasudama ponekad dolaze?

Gosti su iznimno oduševljeni Splitom. Često ističu čistoću grada, koje mi Splićani možda nismo ni svjesni, zatim gostoljubivost ljudi i, ono što moram posebno naglasiti – sigurnost.

Puno puta prilazili su mi gosti s kruzera dok sam čekao grupu i govorili kako se osjećaju nevjerojatno sigurno, primjećujući kako na ulicama nema ni potrebe za velikom prisutnošću policije.

Jako mi je drago što Hrvatsku doživljavaju kao sigurnu, lijepu i gostoljubivu zemlju.

Kako ocjenjujete trenutačni status turističkih vodiča u Hrvatskoj? S kojim se problemima najčešće susrećete – nelojalnom konkurencijom, pravilima na zaštićenim lokalitetima?

Iskreno, ima puno ilegalnih tura, ali posla ima za sve i mislim da to čak nije ni najveći problem. Veći su problem novi zakoni koji omogućuju stranim vodičima da vode ture u našoj državi.

Ja osobno ne radim s azijskim tržištem, ali puno mojih kolega radi i oni će vjerojatno ostati bez velikog dijela posla i prihoda jer će vodič iz Hong Konga moći doći ovdje i voditi turu po Palači bez potrebe za lokalnim vodičem.

Također, tu su i zakonske izmjene koje paušalnim obrtnicima znatno povećavaju porezna davanja, u posljednjoj kategoriji i do 80 posto. To će neizbježno utjecati na cijene, a nijedno porezno opterećenje koje raste za 80 posto nije dobro i trebalo je biti puno bolje promišljeno.

Svjedoci smo velikih ljetnih gužvi u Palači, ali i na dubrovačkom Stradunu. Kako kao vodič balansirate između želje da gostima pokažete sve ljepote grada i očuvanja mira lokalnog stanovništva, naših Getana?

Imam jednu turu ujutro i jednu poslijepodne. Na poslijepodnevnoj turi nema problema s kruzerima jer oni uglavnom isplovljavaju oko 16:30. Svojim gostima uvijek savjetujem da, kada putuju u mediteranske zemlje, biraju poslijepodnevne ture.

Tada odlaze i kruzeri, i veliki autobusi, i školske ekskurzije, pa je grad poslijepodne potpuno drugačiji. Što se tiče jutra, ture s kruzera imaju svoje uhodane rute, a ja uvijek idem obrnutim smjerom. Upravo je vješto izbjegavanje gužvi jedna od najčešćih pohvala u recenzijama mojih gostiju.

Naravno, ako Split želi ostati održiva i brendirana destinacija, ne može imati tri kruzera u istom danu s prepunim kolodvorom. Smanjili smo problem s razuzdanim mladim gostima i pub crawl turama, a sada treba uvesti red i s kruzerima – ne zatvoriti vrata, ali ograničiti dolaske na jedan ili dva manja kruzera dnevno, nikako tri odjednom.

Vaša autorska tura nosi naziv „Split Walking Tour with the Professor of History”. Kako je krenula ta priča?

U Splitu ima puno povijesnih tura koje vode kolege povjesničari, povjesničari umjetnosti i geografi – zapravo, velika većina vodiča su učitelji i profesori. No ja sam morao ponuditi nešto pod svojim imenom što se izdvaja.

Kreirao sam rutu koja traje više od dva sata i obuhvaća i Palaču i novi dio grada, s naglaskom na svakodnevni život i transformaciju Splita. Htio sam ponuditi iskustvo, a ne samo suhoparne činjenice.

Kako vam zvanje profesora povijesti pomaže u privlačenju gostiju i je li bilo teško zamijeniti školsku katedru ovom živom gradskom pozornicom?

Kada gosti rezerviraju turu s profesorom povijesti, obično očekuju nekog starijeg gospodina od 65 godina, s naočalama i velikom sijedom bradom! (smijeh) Onda ugledaju mladog čovjeka u tridesetima i ugodno se iznenade.

Po recenzijama vidim da su oduševljeni. Nije mi bilo teško zamijeniti učionicu ulicom jer je i tura oblik predavanja – ako znate predavati djeci i studentima, znat ćete i turistima.

Dioklecijanovu palaču znate u malom prstu, no uspijete li svake godine otkriti nešto novo?

Nitko ne može znati cijelu Palaču u malom prstu – nitko ne može zapamtiti svaku zgradu, ulicu i skalu. Svaki je dan prilika za učenje.

Osim toga, da biste bili dobar vodič, morate svako jutro pročitati novine i pratiti što se događa u Hrvatskoj i svijetu kako biste se znali postaviti i razgovarati s ljudima koji dolaze iz svih krajeva planeta.

Hrvatska je povijest bogata – od antike i Dioklecijana, preko srednjeg vijeka, Mlečana i Francuza, pa sve do novije povijesti. Na što gosti najbolje reagiraju?

Ovisi o tome odakle dolaze. Amerikance jako zanima Drugi svjetski rat, druge zanima Domovinski rat i novija povijest, dok treći dolaze odlično pripremljeni i znaju cijeli životopis cara Dioklecijana.

Tržište je izrazito raznoliko, ali općenito ljude najviše zanima moderna povijest i 20. stoljeće jer im je to vremenski najbliže.

Postoji li razlika između gostiju iz Amerike i onih iz Europe?

Velika je razlika. Naravno, SAD je ogroman i nije isto dolazi li netko iz Teksasa, New Yorka, Kalifornije ili Idaha, ali općenito su Amerikanci opušteniji, ležerniji i lakše ih je zadovoljiti. Već se na prvi pogled primijeti tko je iz Europe, a tko iz SAD-a.

Koja su najčudnija ili najsmješnija pitanja koja su vam gosti postavili o Splitu i Palači?

Milijun puta pitali su me, primjerice kod Zlatnih vrata ili kipa Grgura Ninskog, kada je to izgrađeno i mogu li upoznati čovjeka koji je to izgradio!

Budući da je sve tako dobro očuvano, nisu svjesni da je to staro 500 ili 1700 godina. Amerikanci, za razliku od Europljana, nemaju tu percepciju duboke povijesti jer je njihova država mlada – pa naša Riva i šetnica starije su od samih Sjedinjenih Američkih Država!

Koliko gosti žele upoznati našu gastronomiju i utječete li svojim preporukama na njihov odabir?

Apsolutno! Pričam im o našoj hrani, vinu, o poveznici našeg crljenka i zinfandela i uvijek im preporučim male, lokalne konobe. Uvijek me poslušaju i odu tamo gdje ih pošaljem.

U posljednje vrijeme puno gostiju dolazi isključivo zbog hrane i većina se uopće ne žali na cijene jer je gastronomska ponuda u Splitu posljednjih godina eksplodirala – imamo vrhunsku kvalitetu i sjajne vinske karte.

Nakon ovakve ture slijedi i nagrada u obliku napojnice. Tko je tu najizdašniji?

To je škakljivo pitanje! (smijeh) Ja sam jako zadovoljan napojnicama. Naravno, Amerikanci u pravilu daju najviše jer je to dio njihove kulture, iako i među njima ima iznimaka. Nakon njih slijede Britanci i Kanađani, a ponekad vas iznenade ljudi od kojih to uopće ne očekujete.

No ja svakoj turi pristupam jednako – svaki je gost bitan i uvijek dajem svoj maksimum. Plaćen sam za svoj posao, a hoće li biti napojnice ili ne, to je manje važno.

Za kraj, koja je vaša poruka kolegama vodičima pred novu turističku sezonu?

Poručio bih im samo jedno – budite svoji! Svaka je tura priča za sebe i svaki vodič ima svoj pogled na grad. Vođenje nije puko nabrajanje godina, nego iznošenje vlastitog doživljaja Splita.

Važno je imati svoju autentičnu priču s kojom izlazite na tržište. Kad bismo svi bili isti, ne bi imalo smisla. Svaki čovjek vidi Split drugim očima – i zato budite svoji.

Gospodine Marasoviću, puno vam hvala na razgovoru i još jednom iskrene čestitke na velikoj nagradi. Ponos ste grada Splita!

Hvala vama puno na pozivu!