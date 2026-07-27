Ponos Kaštela: Vatrogaskinje DVD-a Mladost briljirale u Austriji i osvojile broncu

Velik uspjeh ostvarile su vatrogaskinje DVD-a Mladost Kaštel Sućurac na 18. međunarodnom vatrogasnom natjecanju održanom u austrijskom Eisenstadtu.

U međunarodnoj konkurenciji osvojile su brončanu medalju i pehar u kategoriji Žene B, potvrdivši visoku razinu znanja, uvježbanosti i predanosti.

Po povratku iz Austrije sinoć, 26. srpnja, ispred Vatrogasnog doma u Kaštel Sućurcu dočekali su ih kolege vatrogasci, članovi obitelji i prijatelji te im čestitali na vrijednom rezultatu i priredili zasluženu dobrodošlicu.

Osvojena bronca veliko je priznanje vatrogaskinjama, ali i cijelom DVD-u Mladost, koji predanim radom, osposobljavanjem svojih članova i sudjelovanjem na natjecanjima doprinosi razvoju vatrogastva u Kaštelima.