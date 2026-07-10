Ponos Kaštela: Njihovi uspjesi odjeknuli su i izvan granica Hrvatske

U Gradskoj upravi Grada Kaštela upriličen je prijem za članove Pikado kluba Posejdon povodom iznimno uspješne natjecateljske sezone 2025./2026. Predstavnike kluba primili su gradonačelnik Denis Ivanović i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove Antonia Kljaić, a uz članove kluba prijemu je nazočio i predsjednik Ivan Ljubas.

Gradonačelnik Ivanović čestitao je članovima kluba na ostvarenim rezultatima istaknuvši kako su svojim uspjesima još jednom potvrdili da Kaštela imaju snažnu i raznoliku sportsku scenu.

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„Nije prvi put da su članovi Posejdona naši gosti, što najbolje govori o kontinuitetu njihovih uspjeha. Tijekom cijele godine donose u Kaštela medalje, pehare i priznanja s državnih i međunarodnih natjecanja. Grad će i dalje nastaviti pratiti rad sportskih klubova kroz redovne programe i dodatne potpore kako bi se osigurali uvjeti za njihov daljnji razvoj i motivacija za postizanje novih rezultata“, poručio je gradonačelnik.

O uspjesima kluba govorio je i glasnogovornik kluba, a ujedno i voditelj ekipe Posejdon 2, Marijan Križić, koji je naglasio kako Posejdon broji četrdesetak članova te ima čak šest ekipa koje se natječu u prvoj, drugoj i trećoj ligi, kao i žensku ekipu.

„Ova sezona bila je izuzetno uspješna. Nastupili smo na brojnim natjecanjima, uključujući državna prvenstva i Europsko prvenstvo u Šamorinu. Interes za pikado raste iz godine u godinu, a posebno nas veseli dolazak novih članova i razvoj mladih igrača“, istaknuo je Križić.

Među istaknutim pojedincima je i mladi natjecatelj Matej Đirlić, koji je na Europskom prvenstvu osvojio brončanu medalju u juniorskoj konkurenciji, a uspješno usklađuje sportske obveze sa školom. Kako je rekao, pikadom se počeo baviti još u osnovnoj školi, a svakodnevni treninzi i jaka konkurencija dodatni su mu poticaj za napredak.

Rezultati Pikado kluba Posejdon u sezoni 2025./2026.:

Ekipno:

Posejdon 2 – viceprvaci Hrvatske u klasičnom pikadu

Posejdon 3 – prvaci Hrvatske u elektroničkom pikadu (2. kategorija)

Posejdon 5 – viceprvaci Hrvatske u elektroničkom pikadu (3. kategorija)

Karaka Posejdon – 3. mjesto na prvenstvu Hrvatske u ženskoj konkurenciji

Pojedinačno:

Gabrijela Kurobasa – prvakinja Hrvatske u elektroničkom pikadu i prvakinja Europe u konkurenciji parova

Matej Đirlić – brončani na Europskom prvenstvu u juniorskoj konkurenciji (parovi) i ekipno s reprezentacijom, osvajač Masters serije u Hrvatskoj te brončani na prvenstvu Hrvatske u klasičnom pikadu u juniorskoj konkurenciji