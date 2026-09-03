Poništava se natječaj za intendanta HNK Split. Prkić: "Za utjehu, neki se ukusno odijevaju"

Poništen je natječaj za izbor intendanta HNK Split četiri dana prije isteka roka za prijave kandidata! Kazališno vijeće, na čelu s predsjednicom Marijom Boban, na sjednici u petak trebalo bi prihvatiti prijedlog Grada Splita i poništiti natječaj koji je već izazvao nekoliko kontroverzi, prvenstveno nakon što je v. d. intendanta Božo Župić navodno pjevao na rođendanu predsjednice Boban. Doduše, u tom trenutku nije predao kandidaturu na natječaj koji je raspisan 7. kolovoza, a neobično je bilo što se ni do krajnjeg roka nije prijavio nitko na čelno mjesto nacionalnog teatra koji se financira iz gradskog proračuna. Novi natječaj, kako se može razabrati, trebao bi se raspisati tek 1. siječnja 2027. godine, javlja Slobodna Dalmacija.

Na navedenu situaciju sada se osvrnuo Jakov Prkić.

"Prije nekoliko dana nekadašnji član Kazališnog vijeće Luka Jadrić poslao je dopis vijećnicima kako bi upozorio na nepravilnosti u natječaju. Bio je u pravu.

Nevjerojatno je kako je jako biitan dio natječaja, a to je financijski okvir, promakao Kazališnom vijeću koje ga raspisuje.

Nema veze. Za utjehu je što se neki članovi KV-a ukusno odijevaju", poručio je Prkić.