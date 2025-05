Ponavljaju se izbori za Općinsko vijeće u Lećevici

Promatrači su za vrijeme lokalnih izbora u Općini Lećevica uočili grube nepravilnosti prilikom obilaska birača koji su glasali u svojim kućama, kojima se sugerirao način glasanja, ulazilo im se u osobni prostor prilikom zaokruživanja, glasački listići nisu se spremali u kuverte i s njima se moglo manipulirati do povratka na biračko mjesto. Osim toga, sin kandidata na izborima je naknadno donio popis 11 birača, kojima se odlazilo u domove za glasanje, iako se do 12 sati prijavila samo jedna takva osoba, a dozvoljavalo se glasati i osobama koje nisu imale važeću osobnu iskaznicu. To je samo dio navoda iz žalbe, koju je na tijek lokalnih izbora u Općini Lećevica podnijela Renata Kelam, nositeljica kandidacijske liste grupe birača u toj Općini. Kelam se prvo žalila Općinskom, pa Županijskom izbornom povjerenstvu Splitsko-dalmatinske županije, a nakon što su je oba odbila, žalbu je uputila i Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Ustavni sud usvojio je njezinu žalbu i naložio nove izbore za Općinsko vijeće u Općini Lećevica.

- Moram se prvo zahvaliti Ustavnom sudu jer nas on jedini štiti od samovolje lokalnih HDZ-ovih šerifa i njihovog poimanja demokracije i to nakon više od 30 godine od uspostave naše države. Osim što se Ustavni sud složio s nama da je razlika od tri glasa, koliko su oni sebi namjestili da dobiju većinu u Vijeću, upitna nakon svih makinacija koje su proveli, nevjerojatna ostaje činjenica kako su reagirali i u Općinskom i u Županijskom izbornom povjerenstvu. Iako smo im odmah uručili svjedočanstva i zapisnike, čak i fotografije i snimke o nepravilnostima tijekom glasanja, oni su se pravili i slijepi i gluhi na sve naše navode. U 2025. godini. Srećom, imamo Ustavni sud da i takvima stane na kraj jer je dosta više njihove samovolje i bezobzirnih krađa – komentirala je Renata Kelam protekle izbore i odluku Ustavnog suda.

Posebno ističe kako je sam Ustavni sud zaključio da Županijsko izborno povjerenstvo nije obavilo potrebne provjere nad Općinskim izbornim povjerenstvom i da je donijelo neobrazloženu i paušalnu ocjenu „kako ne postoje nepravilnosti koje bi utjecale na rezultate izbora“.

- Ne mogu se ne zapitati kakvi to ljudi rade u lokalnim i županijskim izbornim povjerenstvima i u čijem interesu oni rade, kad ne sprečavaju lokalne moćnike iz HDZ-a, da ovako grubo krše izbore? I hoće li netko snositi sankcije za ovo? A osobito me zanima koliko je još takvih općina u Dalmaciji, čiji su se kandidati, a posljedično i povjerenstva, tako osilili da misle da njima nitko ništa ne može? I je li to razlog zašto se, kako se vole pohvaliti, Hrvatska plavi? Gospodo, vama bi se obraz trebao crveniti! – zaključila je Kelam i pozvala sve kandidate na izborima da dobro paze kako im se provode izbori u njihovim jedinicama i da se ohrabre prijavljivati nepravilnosti, ali je pozvala i sve birače da u iduću nedjelju pošalju takve tamo gdje i pripadaju – u ropotarnicu povijesti.