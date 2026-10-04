PONAVLJAJU SE IZBORI NA PUJANKAMA Do 10:30 glasalo samo 49 birača, mnogi dolaze misleći da glasa cijeli kotar

Na Pujankama se danas ponovno održavaju kotarski izbori, ali isključivo na biračkom mjestu broj 22 u Tijardovićevoj 10. Glasovanje se ponavlja zbog listića viška, a upravo će današnji rezultat odlučiti konačan odnos snaga u Vijeću Gradskog kotara Pujanke.

Prema informacijama koje je Dalmacija Danas dobila s biračkog mjesta, do 10:30 sati glasovalo je samo 49 od ukupno 2.848 birača, odnosno svega 1,7 posto.

Zanimljiva situacija bilježi se i tijekom samog glasovanja.

Kako doznajemo, na biračko mjesto dolaze i brojni građani koji danas nemaju pravo glasa jer smatraju da se izbori ponavljaju na području cijelih Pujanki.

Međutim, ponovljeno glasovanje odnosi se samo na biračko mjesto broj 22, dok rezultati s drugog biračkog mjesta ostaju važeći.

HDZ i DP na prvom biračkom mjestu osvojili više od 62 posto

Podsjetimo, ranije smo objavili da konačan rezultat izbora na Pujankama nije mogao biti utvrđen upravo zbog ponavljanja izbora na biračkom mjestu broj 22.

Na biračkom mjestu broj 21 glasovalo je 335 birača, a uvjerljivo najviše glasova dobila je koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta – 206 glasova, odnosno 62,05 posto.

Grupa birača Marina Borzića osvojila je 54 glasa, koalicija Centra, Direkta, Možemo! i SDP-a 47 glasova, dok su DOMiNO, HSP i Hrvatski suverenisti dobili 25 glasova.

Pujanke su tako ostale jedini splitski kotar u kojem nakon izbora 27. rujna nije bila poznata konačna raspodjela mandata.

Vijeće Gradskog kotara ima sedam članova, a tek nakon završetka današnjeg ponovljenog glasovanja na biračkom mjestu broj 22 bit će moguće utvrditi konačan rezultat i raspodjelu mandata.