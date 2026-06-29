Ponavljač opet za volanom: vozio pod zabranom, pijan i s amfetaminom – sud ga pustio na slobodu

Policijski službenici Policijske postaje Solin u subotu, 27. lipnja 2026. godine, oko 22:30 sati u Ninčevićima su zaustavili vozilo kojim je upravljao 30-godišnji muškarac, višestruki ponavljač prometnih prekršaja. Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, tijekom kontrole utvrđeno je da je muškarac počinio četiri ozbiljna prometna prekršaja.

Zabrana upravljanja vrijedi mu do srpnja 2027.

Policija je utvrdila da je 30-godišnjak upravljao vozilom iako mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije. Tu mu je mjeru izrekao nadležni prekršajni sud, a zabrana traje do srpnja 2027. godine.

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Osim toga, utvrđeno je da je vozio pod utjecajem alkohola od 0,76 g/kg. Odbio je i preliminarno testiranje na prisutnost droga, a policija je od njega oduzela amfetamin. Muškarac je uhićen, a vozilo kojim je upravljao privremeno mu je oduzeto. Iz policije navode da je riječ o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja koji je do sada ostvario deset negativnih prekršajnih bodova.

U posljednje dvije i pol godine, kako navodi policija, 30-godišnjak je šest puta pravomoćno kažnjen.

Policija tražila zatvor i trajno oduzimanje vozila

U žurnom postupku odveden je na sud. Policija je sudu predložila da mu se odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja i ugrožavanju ostalih sudionika u prometu.

Također su predložili da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 90 dana, novčana kazna te da sud donese odluku o trajnom oduzimanju vozila i droge. Međutim, sud ga je pustio na slobodu.