Ponavljač bez dozvole motociklom udario 18-godišnjaka: Mladić preminuo u splitskoj bolnici

Teška prometna nesreća koja se u petak navečer dogodila u Splitu dobila je tragičan epilog. Od ozljeda zadobivenih u naletu motocikla u ponedjeljak je u splitskoj bolnici preminuo 18-godišnji pješak. Prometna nesreća dogodila se u petak, 24. srpnja, oko 20.30 sati u Ulici Josipa Jovića. Prema informacijama policije, 20-godišnji vozač prednjim dijelom motocikla udario je u 18-godišnjaka koji se nalazio na kolniku. Nakon udara vozač je zajedno s motociklom pao na tlo. Pješak je s teškim i za život opasnim ozljedama hitno prevezen u bolnicu, dok je 20-godišnji motociklist također zadobio teške tjelesne ozljede.

Unatoč naporima liječnika, 18-godišnjak je u ponedjeljak, 27. srpnja, preminuo od zadobivenih ozljeda.

Vozio bez potrebne kategorije

Policijskim postupanjem utvrđeno je da je 20-godišnjak motociklom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje vozilom. Njegova vozačka dozvola ranije je poništena rješenjem Policijske uprave splitsko-dalmatinske zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a nije imao položenu ni potrebnu A kategoriju za upravljanje motociklom. Riječ je, navodi policija, o višestrukom prometnom prekršitelju kojeg su policijski službenici do sada šest puta prekršajno prijavljivali. Dva postupka pravomoćno su okončana, dok su četiri prekršajna postupka iz 2024. godine još u tijeku pred nadležnim općinskim prekršajnim sudom.

Prikupio 12 negativnih bodova

Dvadesetogodišnjak je pravomoćno kažnjen jer je u veljači 2025. godine upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje te je odbio zahtjev policijskih službenika da se podvrgne preliminarnom testiranju na prisutnost droge u organizmu. Zbog tih je prekršaja prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova. Sud mu je izrekao novčanu kaznu i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca. Pravomoćno je kažnjen i zbog događaja iz rujna 2024. godine, kada je upravljao motociklom iako mu ta kategorija nije bila upisana u vozačku dozvolu. Tada je motociklom vozio i ulicom namijenjenom isključivo posebnoj kategoriji vozila.

Policija je najavila da će nakon njegova otpuštanja iz bolnice nad 20-godišnjakom provesti kriminalističko istraživanje.