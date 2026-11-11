Pomozimo joj pronaći čovjeka velikog srca: Majka mlade Splićanke traži nepoznatog gospodina: "On joj je to nesebično pružija"

Jedna anonimna objava u splitskoj Facebook grupi privukla je pozornost zbog priče o prometnoj nezgodi na Poljičkoj cesti, ali i nesvakidašnjoj gesti nepoznatog muškarca koji je u teškom trenutku pružio podršku mladoj vozačici.

Kako je opisala majka djevojke, njezina kći, koja je tek počela voziti, jučer je oko 15 sati u blizini McDonald'sa na Poljičkoj cesti u Splitu sudjelovala u manjoj prometnoj nezgodi. Pritom je slučajno dodirnula automobil bosanskohercegovačkih registracijskih oznaka i na njemu ostavila nekoliko ogrebotina.

Djevojka se, prema majčinim riječima, odmah zaustavila i željela riješiti situaciju, no već je bila vidno potresena.

"Odmah se zaustavila i htjela riješiti situaciju kako triba, ali je već sama bila u velikom šoku i stresu", napisala je majka.

Umjesto razumijevanja dočekala ju je vika

Majka tvrdi da je vozač drugog automobila počeo vikati na njezinu kćer, što ju je dodatno uznemirilo.

"Nažalost, vozač tog auta BIH tablica počea je vikati na nju, zbog čega se cura još više uznemirila i rasplakala", navodi se u objavi.

No upravo tada dogodilo se nešto što je majku potaknulo da svoju priču podijeli s drugima.

Nepoznati muškarac prišao je uplakanoj djevojci, smirio je i uputio joj nekoliko riječi podrške.

"U tom trenutku priša je jedan gospodin, pravi čovik velikog srca. Smirija je moju kćer, lipo joj se obratija, reka joj nekoliko riči podrške i pomoga joj da se pribere. Kad joj je tribalo malo razumijevanja i ljudskosti, on joj je to nesebično pružija", napisala je zahvalna majka.

"Gospodine, vašu dobrotu nećemo zaboravit"

Dirnuta postupkom nepoznatog prolaznika, majka mu je odlučila javno zahvaliti, nadajući se da će njezine riječi doći do njega.

"Ka majka, ne mogu opisat koliko mi znači znat da još postoje takvi ljudi. Zato mu želin od srca reć jedno veliko fala", poručila je.

Na kraju objave uputila mu je posebno emotivnu poruku:

"Gospodine, ako slučajno pročitate ovu objavu, znajte da vašu dobrotu nećemo zaboravit. Ono šta je vama možda bija samo mali čin ljudskosti, mojoj je kćeri u tom trenutku značilo puno više nego šta možete zamislit."