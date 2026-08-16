Pomorska policija u akciji kod Šibenika: U pet dana kaznili 22 osobe

Posada šibenske pomorske policije u posljednjih pet dana u šibenskom je akvatoriju kaznila 22 osobe zbog glisiranja preblizu obale. Svakom prekršitelju izrečena je novčana kazna od 400 eura.

Među kažnjenima su državljani Poljske, Francuske, Nizozemske, Slovenije, SAD-a, Austrije, Češke, Kosova, Hrvatske i Italije.

Prema Pravilniku o sigurnosti pomorske plovidbe, motorne brodice, skuteri, jet-skiji i slična plovila smiju glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, na područjima na kojima glisiranje nije izričito zabranjeno.

Šibenska pomorska policija najavila je nastavak pojačanog nadzora te pozvala nautičare da poštuju propise kako bi se zaštitili kupači i ronioci.