Pomorska policija dijelila kazne oko Hvara: Sankcionirano 20 prekršaja

Splitska pomorska policija i Lučka kapetanija proveli su tijekom srijede pojačani nadzor pomorskog prometa u akvatoriju otoka Hvara. U akciji je sankcionirano ukupno 20 pomorskih prekršaja, a najviše ih se odnosilo na nedopušteno glisiranje.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, policijski službenici Postaje pomorske policije Split nadzirali su promet u akvatoriju Staroga Grada, dok su zajedničku kontrolu u akvatoriju Paklinskih otoka i hvarskoj luci proveli policijski službenici Policijske postaje Hvar i Lučka kapetanija.

Tijekom akcije sankcionirano je 20 osoba zbog različitih pomorskih prekršaja. Čak devet prekršaja odnosilo se na glisiranje, dok su u dva slučaja utvrđena upravljanja brodicom pod utjecajem alkohola, zbog čega su počinitelji prekršajno kažnjeni.

Policija je evidentirala i druge prekršaje, među kojima su prekrcaj plovila, neposjedovanje propisanih oznaka na brodici, neposjedovanje izvornika potrebnih isprava te iznajmljivanje brodice bez odgovarajuće dozvole.

Iz policije podsjećaju kako je tijekom turističke sezone promet na moru znatno intenzivniji te pozivaju sve sudionike pomorskog prometa da se pridržavaju zakonskih propisa i pravila sigurnosti.

S obzirom na najavljenu promjenu vremena, nautičarima posebno savjetuju da prate vremensku prognozu te u slučaju jačeg vjetra ili nevremena ne isplovljavaju kako ne bi ugrozili sigurnost osoba na plovilu i svoju imovinu.