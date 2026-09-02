"Pomor" demokracije na istoku Splita: Od sedam Mjesnih odbora u čak pet HDZ jedini ima listu. Neizvjesno u Žrnovnici i Sitnome

Predstojeći izbori za splitske gradske kotareve i mjesne odbore donijet će vrlo različitu razinu političke neizvjesnosti u pojedinim dijelovima grada. Posebno se to vidi na primjeru sedam splitskih mjesnih odbora.

U čak pet od njih – Donjem Sitnom, Kamenu, Srinjinama, Stobreču i još jednom dijelu istočnog Splita kroz redovne mjesne izbore – koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta praktički nema konkurenciju.

Kada se pogledaju dostavljene kandidacijske liste, samo će dva mjesna odbora imati više od jedne liste: Gornje Sitno i Žrnovnica.

Gornje Sitno: HDZ-DP protiv nezavisne liste

U Gornjem Sitnom birači će moći birati između dvije opcije.

Nositelj koalicijske liste HDZ-a i Domovinskog pokreta je Ante Gabrić, dok nezavisnu listu grupe birača predvodi Jaška Peričić.

Na HDZ-DP listi nalaze se još Matilda Radela, Zdravko Gabrić, Tomislav Peričić, Mate Radela, Antonela Filipović i Aldo Terzić.

Nezavisnu listu Jaske Peričić čine Denis Bratim, Ivo Gruica, Mirko Gruica, Roko Bratim, Vedran Bartulin i Laureen Penjak. Nakon dugo vremena, politička utrka u najistočnijem splitskom naselju mogla bi biti vrlo zanimljiva!

Žrnovnica jedina s tri liste

Najveća izborna bitka među mjesnim odborima očekuje se u Žrnovnici, gdje će se za sedam mjesta u vijeću natjecati čak tri liste.

Koalicijsku listu HDZ-a i Domovinskog pokreta vodi Igor Domljanović. Uz njega su Ana Pocrnić, Ljubica Tokić, Sergej Beader, Branko Solje, Slaven Šivčević i Tomislav Đonlić..

Hrvatska seljačka stranka izlazi s Marinom Tijardovićem kao nositeljem, a na listi su još Mario Jerković, Jolanda Jerković, Ana Marija Jerković, Nenad Jovanović, Kristijan Kurbaša i Vladimir Aljinović.

Treću opciju predstavlja nezavisna lista Špirka Vlajića, na kojoj su Irena Jurjević, Stipe Amižić, Sasha Carbonni Aljinović, Edo Kovačević, Jagoda Mihanović i Tanja Soldić.

Tako će upravo Žrnovnica biti jedini od sedam splitskih mjesnih odbora u kojem birači imaju izbor između tri različite političke opcije. Bilo kako bilo, ovdje je promjena vlasti sigurna pošto Mario Lolić, koji je u međuvremenu ušao u splitsko Gradsko vijeće, nije istaknuo kandidaturu kao ni Centar na čijoj listi je i bio izabran.

Donje Sitno: sedam muškaraca na jedinoj listi

U Donjem Sitnom postoji samo lista HDZ-a i Domovinskog pokreta, a nositelj je Jurica Jurišić. Bit će mu to još jedan predsjednički mandat.

Na listi su još Tonći Mihanović, Nediljko Ugrin, Ivan Ugrin, Kristian Mihanović, Jere Vickov i Rafael Ugrin.

Zanimljivo je da je to ujedno jedina od svih promatranih lista na kojoj nema nijedne žene.

Kamen: Varvodić nositelj

Na Kamenu također postoji samo koalicijska lista HDZ-a i Domovinskog pokreta.

Nositelj je Petar Varvodić, a slijede Tomislav Malbaša, Mirjana Pocrnjić, Ante Karaman, Jure Džaja, Ante Terze i Katarina Raos. Varvodić funkciju predsjednika obnaša već mandatima.

Srinjine potpuno odskaču: šest žena i jedan muškarac

Posebno zanimljiva struktura liste zabilježena je u Srinjinama.

Nositelj HDZ-DP liste je Ante Muše, a preostalih šest kandidata su žene: Lucija Čović, Ana Jurčić, Kristina Lisica, Ivana Batalić, Kenija Jurčić i Valerija Mužinić. HDZ će ovdje ostati apsolutistički vladajući.

Dakle, Srinjine imaju najveći udio žena od svih kandidacijskih lista – čak šest od sedam kandidata, odnosno gotovo 86 posto.

Stobreč: Tandara na čelu jedine liste

U Stobreču će se pred biračima također naći samo HDZ-DP lista.

Nositelj je Vlado Tandara, a kandidati su Duško Šičenica, Ivica Katić, Dino Knezović, Kristina Križanac, Kristijan Parlov i Ivan Sočo. Tandari će ovo biti drugi mandat.

Nakon Centra - Slatine HDZ-u

Za Mjesni odbor Slatine zajedničku kandidacijsku listu predali su Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) i Domovinski pokret (DP), a nositelj liste je Roko Jakir. Listu još čine Roko Baras, Duje Balić, Suzana Ljilja, Renata Andrijović Garić, Vjekoslav Radub i Nikola Balić, a nositelj liste je Roko Jakir.

U Slatinama zajedničku listu HDZ-a i Domovinskog pokreta predvodi Roko Jakir, a na njoj je ukupno sedam kandidata – pet muškaraca i dvije žene, prosječne dobi 45,7 godina; najmlađi kandidat ima 32, a najstariji 63 godine. Tako je svoj mandat završio Mislav Domić, a Centar uopće nije istaknuo listu, kao ni bilo tko drugi.

Tko su svi nositelji?

Nositelji kandidacijskih lista za mjesne odbore su:

Donje Sitno: Jurica Jurišić – HDZ-DP

Jurica Jurišić – HDZ-DP Gornje Sitno: Ante Gabrić – HDZ-DP

Ante Gabrić – HDZ-DP Gornje Sitno: Jaška Peričić – nezavisna lista

Jaška Peričić – nezavisna lista Kamen: Petar Varvodić – HDZ-DP

Petar Varvodić – HDZ-DP Slatine Roko Jakir – HDZ-DP

Roko Jakir – HDZ-DP Srinjine: Ante Muše – HDZ-DP

Ante Muše – HDZ-DP Stobreč: Vlado Tandara – HDZ-DP

Vlado Tandara – HDZ-DP Žrnovnica: Igor Domjanović – HDZ-DP

Igor Domjanović – HDZ-DP Žrnovnica: Marin Tijardović – HSS

Marin Tijardović – HSS Žrnovnica: Špirko Vlajić – nezavisna lista

HDZ-DP ukupno ima 13 žena

Koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta ima liste u svih šest analiziranih mjesnih odbora u kojima su dostavljeni podaci – ukupno 42 kandidata.

Među njima je 13 žena i 29 muškaraca, što znači da žene čine oko 31 posto svih kandidata HDZ-DP-a.

Razlike među mjestima pritom su ogromne.

Donje Sitno nema nijednu kandidatkinju, Stobreč ima jednu, Gornje Sitno, Kamen po dvije, dok Srinjine imaju čak šest žena. Nezavisna lista Špirka Vlajića ima najviše žena među žrnovačkim listama – 4 od 7 kandidata. Ukupno na sve tri liste u Žrnovnici ima 8 žena od 21 kandidata, odnosno 38,1 posto.

Najmlađa lista je na Kamenu

Kada se usporedi prosječna dob kandidata, najmlađa je koalicijska lista HDZ-DP-a na Kamenu, čiji kandidati prosječno imaju oko 37,9 godina.

Vrlo blizu su Srinjine s prosjekom od približno 38,1 godinu.

S druge strane, najstarija od svih kandidacijskih lista je lista HSS-a u Žrnovnici, čija je prosječna dob oko 56,9 godina.

Od 25 do 74 godine

Najstarija kandidatkinja među svim navedenim listama je Laureen Penjak s nezavisne liste Jaške Peričić u Gornjem Sitnom, koja ima 74 godine.

Najmlađih kandidata ima više. Po 25 godina imaju Jere Vickov iz Donjeg Sitnog, Ante Kramali i Ante Terze s Kamena te Lucija Čović iz Srinjina.

Prosječna dob svih kandidata HDZ-DP-a iznosi približno 44,5 godina.

Pet mjesta praktički bez izborne neizvjesnosti

Podaci tako pokazuju poprilično neobičnu sliku izbora za mjesne odbore.

Dok će se u Žrnovnici tri liste boriti za naklonost birača, a u Gornjem Sitnom dvije, u ostalim mjesnim odborima iz ove skupine nema političke konkurencije koalicijskoj listi HDZ-a i Domovinskog pokreta.

Drugim riječima, prava izborna utakmica odvijat će se tek na dva mjesta, a Žrnovnica će biti uvjerljivo najpluralniji mjesni odbor na ovim izborima.