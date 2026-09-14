Pomogla Poljudu, spašavala hrvatsku baštinu: Preminula Lady Jadranka Njerš Beresford-Peirse

Preminula je Lady Jadranka Njerš Beresford-Peirse, velika dobrotvorka i jedna od najzaslužnijih osoba za promociju i očuvanje hrvatske kulturne baštine u Velikoj Britaniji. Preminula je u subotu, 12. rujna, u svom londonskom stanu, objavio je Muzej grada Splita.

Rođena je u Đurđenovcu, a nakon studija engleskog i talijanskog jezika u Zagrebu život ju je odveo u Veliku Britaniju. Poslijediplomski studij nastavila je u Londonu, gdje se 1966. udala za Sir Henryja Granta de la Poera Beresford-Peirsea, pripadnika stare britanske aristokratske obitelji. U Londonu je provela najveći dio života, ali je veza s Hrvatskom ostala jedna od glavnih odrednica njezina djelovanja.

Zakladu osnovala na početku Domovinskog rata

Nakon početka Domovinskog rata i velikih razaranja hrvatske kulturne baštine, sa suprugom je 1991. osnovala The International Trust for Croatian Monuments, odnosno Međunarodnu zakladu za hrvatske spomenike.

Zaklada je tijekom desetljeća prikupljala novac, povezivala hrvatske stručnjake s britanskim institucijama i donatorima te pomagala obnovu brojnih vrijednih kulturnih dobara.

Među projektima kojima je pružena pomoć bili su dvorac Eltz u Vukovaru, crkva sv. Vlaha i franjevački samostan u Dubrovniku, osječka konkatedrala, šibenska katedrala te brojne muzejske i knjižnične zbirke.

Njezin angažman nije završio završetkom rata. Zaklada je nastavila pomagati očuvanje hrvatske baštine, a nakon razornih potresa pomoć je usmjeravana i Zagrebu te Petrinji.

Važan trag ostavila je i u Splitu

Posebna poveznica Lady Jadranke sa Splitom bio je franjevački samostan na Poljudu. Pomagala je uređenju i očuvanju vrijedne zbirke starih i rijetkih knjiga, svjesna da knjižnice i povijesne zbirke predstavljaju jednako važan dio kulturnog nasljeđa kao crkve, palače i drugi spomenici.

Upravo je zaštita knjiga, rukopisa, umjetnina i povijesnih zbirki bila jedan od važnih segmenata njezina dugogodišnjeg djelovanja.

Svoj društveni položaj u Velikoj Britaniji koristila je kako bi oko hrvatske baštine okupila ugledne britanske stručnjake, povjesničare umjetnosti, diplomate, političare i pripadnike aristokracije. Hrvatska je tako, posebno tijekom ratnih godina, dobila snažan glas u krugovima do kojih je tada bilo iznimno teško doprijeti.

Kralj Charles III. osobno joj uručio MBE

Za više od tri desetljeća rada na povezivanju Hrvatske i Velike Britanije, filantropiju i očuvanje hrvatske kulturne baštine dobila je i jedno od najvažnijih britanskih priznanja.

Kralj Charles III. uručio joj je u prosincu 2024. u Buckinghamskoj palači odličje MBE – Member of the Order of the British Empire.

Brojna priznanja dobila je i u Hrvatskoj. Odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, primila je nagradu za promicanje hrvatske kulture u svijetu, priznanje Vukovara te Nagradu Dubrovnika za iznimna postignuća u obnovi, zaštiti i promociji dubrovačke i hrvatske kulturne baštine.

Lady Jadranka Njerš Beresford-Peirse ostat će zapamćena kao žena koja je svoj ugled, veze i velik dio života stavila u službu očuvanja hrvatske kulturne baštine te kao jedan od najvažnijih mostova između Hrvatske i Velike Britanije.