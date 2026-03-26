Pomidora koja je osvojila Split: poruka „Slobodno!“ krije više nego što mislite

Splićani koji su se 24. i 25. ožujka našli na Prokurativama mogli su primijetiti prizor koji se ne viđa svaki dan – veliku pomu s porukom „Slobodno!“. Instalacija je brzo privukla poglede prolaznika i otvorila pitanje o čemu je zapravo riječ.

Velika poma nije proljetna dekoracija niti umjetnička instalacija. Riječ je o predstavljanju novog Tomata, brenda koji je odlučio izaći među ljude i na ulici najaviti promjenu u načinu na koji pristupa mobilnim tarifama.

Poruka je jednostavna: slobodno koristite mobilne usluge, bez kompliciranja.

Slobodno – bez komplikacija

Poruka na instalaciji nije slučajna. Novi Tomato dolazi s osvježenim identitetom i jasnom idejom: mobilne tarife mogu biti jednostavnije. Bez dugoročnih obveza, bez skrivenih troškova i bez kompliciranih paketa. Cilj je vratiti korisnicima veću slobodu izbora i bolju kontrolu nad korištenjem i plaćanjem usluga.

Autopay – samo u Tomatu

Jedna od novosti u ponudi je autopay opcija. Uz standardne načine plaćanja poput elektroničkih računa ili nadoplate bonova, korisnici sada mogu uključiti automatsku mjesečnu naplatu karticom. Iznos tarife naplaćuje se automatski, bez dodatnih koraka i podsjetnika na plaćanje računa.

Sloboda izbora – bez ugovora

Tomato korisnicima nudi potpunu fleksibilnost – bez ugovornih obveza i bez kompliciranih modela tarifa. Cijene su transparentne, a digitalni alati omogućuju jednostavno upravljanje uslugama. Tarifu je moguće promijeniti u bilo kojem trenutku, ovisno o potrebama korisnika.

Pretplata ili bonovi – potpuno svejedno

U središtu ponude i dalje je Tomato model jedinica.

Jedna jedinica vrijedi kao 1 SMS, 1 minuta razgovora ili 1 MB podatkovnog prometa, što korisnicima daje veću fleksibilnost u načinu korištenja tarife.

U ponudi su tri tarife:

105.000 jedinica za 19 € mjesečno

za 19 € mjesečno 26.000 jedinica za 14 € mjesečno

za 14 € mjesečno 8.500 jedinica za 9 € mjesečno

Neiskorištene minute, poruke i megabajti prenose se u sljedeći mjesec, a tarifu je moguće promijeniti u bilo kojem trenutku.

Potpuno digitalno iskustvo

Novi Tomato stavlja naglasak na digitalno iskustvo. Aktivacija usluge, instalacija eSIM-a, upravljanje tarifom i praćenje potrošnje dostupni su putem web stranice i mobilne aplikacije.

Ako ste se pitali zašto je na Prokurativama „niknula“ velika poma – sada znate. Ona je simbol nove ideje: mobilne usluge bez kompliciranja i s više slobode za korisnike. Više informacija o novom Tomatu dostupno je na tomato.com.hr.