POLUVRIJEME NA KIŠNOM POLJUDU: Obje momčadi zabile po jedan pogodak

Hajduk danas s početkom od 15 sati igra protiv Dinama na Poljudu utakmicu 9. kola SuperSport HNL.

Uoči prvog derbija u aktualnoj sezoni obje momčadi imaju po 16 bodova na vrhu tablice s tim da Dinamo ima i utakmicu manje. Bijeli su tijekom reprezentativne pauze odigrali prijateljski ogled s Croatijom u Zmijavcima u kojem su pobijedili rezultatom 3:0.

Dinamo je u nedjelju odigrao utakmicu osmine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa u kojoj su s 4:0 svladali Vukovar 1991 na Gradskom vrtu u Osijeku.

U posljednjim prvenstvenim utakmicama uoči početka reprezentativne pauze Hajduk je poražen na Rujevici, dok je Dinamo pobijedio Lokomotivu na domaćem terenu.

U derbiju ne može nastupiti kapetan Dinama Josip Mišić koji je u utakmici s Lokomotivom dobio izravni crveni karton, a kod Hajduka nema Pajazitija te Brajkovića i Ivušića.

Glavni je sudac utakmice Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, pomagat će mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Ivan Starčević iz Bjelovara, a četvrti je sudac Dario Bel iz Osijeka. VAR je sudac Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti na Dalmaciji Danas

45+2' - Kraj prvog poluvremena.

45' - Igrat će se dvije minute sučeve nadokadne.

43' - Ubacio je Zajc iz kornera, Beljo je pucao glavom preko grede.

39' - Pucao je Bamba, ali loše je zahvatio loptu. Trenutak prje toga, Fayad je ostao na travnjaku, ukazivala mu se liječnička pomoć.

35' - Ubacio je Bamba i izborio je korner iz kojeg Hajduk nije konkretnije zaprijetio.

32' - Ubacio je Šego, Kotarski je pokupio loptu, a onda je ispustio prema tlu u namjeri da je izbije, Šotiček mu je oduzeo, no dosuđen je prekršaj nad Kotarskim.

31' - Fayad je ostao ležati nakon prekršaja Kačavende, no pridigao se i nastavio s igrom.

30' - Šotiček je prošao svog čuvara nakon izvrsne lopte Hrgovića, pokušao je ubaciti, ali lopta je završila u bloku.

24' - Izjednačio je Hajduk: Hrgović je ubacio iz slobodnog udarca, a McKenna je poslao loptu u vlastitu mrežu za 1:1.

22' - Poveo je Dinamo: ubacio je Vinlöf, a nečuvani Beljo glavom je poslao loptu u mrežu za 0:1. Nedugo zatim, BBB upalili su prve baklje i ubacili ih u teren, igra je zaustavljena.

13' - Požutio je Beljo nakon lakta u glavu Del Morala.

11' - Zaprijetio je Kačavenda glavom nakon kornera, pucao je pored vratnice.

6' - Pucao je Šego nakon što je Bamba ubacio, otišlo je preko vratnice.

4' - Prvi je zaprijetio Dinamo preko Lisice, otišlo je pored vratnice.

1' - Krenula je utakmica.

HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Raçi, Hrgović - Del Moral, Fayad - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Hadžikadunić, Livaja, Šutalo, Melnjak, Dendocker, Brruti, Huram, Martín DINAMO: Kotarski - Tabinas, Domínguez, McKenna, Vinlöf - Kačavenda, Kravtsov, Zajc - Lisica, Beljo, Ivanušec Klupa: Filipović, Goda, Radeljić, Rodriguez, Stojković, Hoxha, Prevljak, Galešić, Mudražija, Almena, Valinčić, Oršić