Hajduk danas s početkom u 18 sati igra protiv Rudeša na Poljudu utakmicu 15. kola SuperSport HNL.

Bijeli uoči ovog susreta drže prvo mjesto na tablici s osvojena 32 boda u prethodnih 14 prvenstvenih utakmica. Hajduk je posljednju utakmicu odigrao u četvrtak kada je u 4. kolu ligaške faze Konferencijske lige s 2:0 poražen od belgijskog Sint-Truidensea na Poljudu. Prethodno je momčad trenera Garcije u prvenstvu svladala Lokomotivu na Maksimiru.

Rudeš, kojeg vodi trener Alen Peternac, trenutno drži osmu poziciju prvenstvene tablice s osvojenih 16 bodova. U prošlom kolu na domaćem terenu Rudeš je s 2:0 poražen od Varaždina na domaćem terenu.

Prvi ovosezonski susret Hajduk i Rudeš odigrali su 6. rujna u Velikoj Gorici, a Bijeli su tada slavili s uvjerljivih 4:0. Dva pogotka zabio je Šego, a po jedan Šotiček i Fayad.

Glavni je sudac utakmice Marko Crnojević iz Novske, pomagat će mu Luka Kurtović iz Osijeka i Toni Kontrec iz Osijeka, a četvrti je sudac Antonio Škobić, također iz Osijeka. VAR je sudac Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

Tekstualni prijenos susreta možete pratiti uživo na Dalmaciji Danas

45'+3 - Kraj prvog poluvremena.

45'+2 - Zaprijetili su gosti, otišlo je pored vratnice.

45' - Igrat će se 2 minute sudačke nadoknade.

43' - Marešić je krenuo prema lopti, no ipak je Šego izveo kazneni udarac i povećao vodstvo: pucao je u desnu stranu i zatresao mrežu za 2:0.

40' - Šotiček je izborio novi korner za Bijele, Dalisson je prizemno ubacio, a drugi Bambin ubačaj završio je kao kazneni udarac za Hajduk! Lopta je pogodila Tarabu u ruku, dosuđen je kazneni udarac.

38' - Bamba je idealno poslužio Del Morala, koji je snažno opalio sa 17 metara, ali samo do dobro postavljenog Rogića

37' - Rudeš je napao, Hajduk se obranio, a potom je Šego povukao kontru sa Šotičekom u nekoliko efektnih poteza, od svega samo korner

34' - Bamba je s desne strane ubacio u peterac, ali Rogić je izišao na tu loptu

29' - Šotiček se sjajno sjurio po lijevoj strani, ali njegov je udarac prošao pored lijeve vratnice

27' - Marešić je lijepo uposlio Hajdukove ofenzivce, Bamba je solidno ubacio, ali gosti su izbili loptu

25' - Velika gužva u Hajdukovu petercu nakon kornera Rudeša, loptu nošenu vjetrom Silić nije uspio ukrotiti, ali na kraju ništa od prve velike prilike gostiju

24' - El Haddad je unio pomutnju u Hajdukovu obranu i izdržao je nekoliko teških duela, na kraju samo korner za Rudeš

22' - S druge je strane Acapandie blokirao El Haddada, a Poldrugač je zatim također neprecizno pucao prema Silićevu golu

21' - Visoki presing Hajduka završio je nepreciznim udarcem Dalissona

19' - Marešić i Raci zatvorili su Poldrugača u naletu nakon loše Bambine lopte

18' - Rogić je morao ispucavati loptu ispred Bambe, Bijeli rade velik pritisak po svojoj desnoj strani

16' - S tribina se ori „Svetog Duje zvona zvone da pozdrave šampione“

14' - Hajduk ima 82% posjeda lopte

13' - Hajduk nastavlja napadati, Bamba je izborio slobodan udarac, Xavi ga je morao srušiti

8' - Šego zabija! Nakon dugog građenja napada po desnoj strani, Hajdukov se napadač odlično snašao iz prvoga udarca na susretu. Ovo je Šegin šesti pogodak, a Fayadu se piše odlična asistencija.

4' Hrgović je pokušao uposliti Hajdukove napadače, ali ispriječila se gostujuća obrana

2' - Acapandie je kod Bijelih prvi pokušao zaprijetiti Rogiću, ali on je lako ukrotio njegov pokušaj iskosa

1' - Torcida je jedva dočekala povratak na Poljud, navijanje je gromoglasno usprkos prorijeđenim tribinama i hladnoći

0' - Utakmica kreće za 15 minuta.

HAJDUK (4-2-3-1): Silić - Acapandie, Marešić, Raci, Hrgović - Del Moral, Fayad - Dalisson, Bamba, Šotiček - Šego Klupa: Stipica, Fesyuk, Pajaziti, Van Hoorenbeeck, Hadžikadunić, Šutalo, Melnjak, Dendoncker, Brruti, Huram, Hodak, Martin. RUDEŠ (3-4-2-1): Rogić - Unušić, Celjak, Bralić - Zebić, Sušak, Xavi, Skoko - Taraba, Poldrugač - El Haddad Klupa: Holjevac, Ilečić, Popović, Škegro, Kolega, Jerečić, Saho, Đorić, Pripuz Špekuljuk, Žutić, Đerek, Diabate

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