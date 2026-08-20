POLUVRIJEME Diaby pogodio stativu za kraj poluvremena, Silić opravdano poludio

Hajduk danas s početkom od 21 sat igra protiv poljskog Rakowa u Splitu prvu utakmicu play-offa za Konferencijsku ligu.

Nakon pobjede nad Goricom u domaćem prvenstvu, Bijele čeka novi europski ispit.

Rakow je u kvalifikacije za Konferencijsku ligu krenuo iz 2. kola te je na putu do play-offa svladao maltešku Vallettu i švedski Hammarby. U prvenstvu su odigrali tri kola i trenutačno se nalaze na posljednjem mjestu tablice bez osvojenog boda.

Sudačka postava dolazi iz Slovačke. Glavni je sudac Michal Očenáš, pomagat će mu Adam Jekkel i Tobiáš Pacák, a četvrti je sudac Matej Choreň. VAR je sudac Fábio Oliveira Melo iz Portugala, a asistent VAR suca Martin Dohal iz Slovačke.

Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti na Dalmaciji Danas

45'+4 - Torcida je igračima prilikom odlaska na predah između poluvremena skandirala: "Oćemo pobjedu!"

45'+3 - Na samom je kraju poluvremena Diaby pogodio vratnicu, Silić je prvi pokušaj obranio, no na odbijancu je bio krilni napadač Rakowa koji je zatresao vratnicu na što je Silić poludio jer ga nitko nije čuvao.

45'+2 - S druge su strane gosti izborili korner nakon što je Raci odbio.

45'+1 - Šotiček je ostao ležati nakon što je dobio udarac, ali brzo se pridigao i nastavio s igrom. U nastavku je akcije Šego pucao preko gola.

45' - Dva kratka kornera za Hajduk, ali gosti su se oba puta obranili. Igrat će se tri minute nadokande.

44' - Pucao je Dalisson, od bloka je otišlo u korner.

43' - Pucao je Šego, otišlo je od bloka u korner u gužvu, no gosti su se obranili.

41' - Sigur je ostao ležati, a Hajduk je imao slobodni udarac.

31' - Požutio je Ouma nakon prekršaja nad Bambom.

30' - Rakow je izborio korner, a nakon niza pokušaja, Silić je uspio stići do lopte.

27' - Izjednačio je Rakow: Ouma je ubacio s lijeve strane, Emreli je ostao nečuvan i glavom poslao loptu u mrežu za 1:1.

21' - Poveo je Hajduk: Bamba je ubacio na drugu stranu, a Šego je glavom poslao loptu u mrežu za 1:0.

18' - Pucao je Šego, gosti su odbili u korner iz kojeg je Dalisson poslao loptu daleko do sjevera.

11' - Silić je ostao ležati na travnjaku nakon što ga je Emreli kopačkom zakačio po licu, sudac je tek minutu nakon dao dopuštenje liječničkoj ekipi Hajduka za ulazak, a Ivušić je krenuo sa zagrijavanjem.

8' - Zaprijetili su ponovno gosti, Pajaziti je blokirao.

4' - Bamba je pao u kaznenom prostoru, no nije suđeno ništa, sudac je dobio opravdane zvižduke i odmahao je rukom.

2' - Krenuo je Rakow prema naprijed, Pukštas je napravio prekršaj i otklonio opasnost.

1' - Krenula je utakmica.

0' - Garcia je ponovno prilikom službene prozivke zaradio dio zvižduka, ali i pljesak dijela publike.

0' - Uoči samog početka susreta službeni je spiker na Poljudu Vedran Očašić podsjetio navijače na groznu tragediju, veliki požar koja je zahvatio omiško područje. Udruga Bilo srce jedna je u nizu udruga koja prikuplja novac za pomoć ljudima u prostoru pogođenom požarom, a pozvao je i da zajedno s Torcidom doprinesu koliko mogu. Poljudom se potom prolomio gromoglasni pljesak, a onda je krenula i pjesma "Na omiškoj stini" nakon koje je ponovno odjeknuo pljesak.

HAJDUK: Silić - Sigur, Marešić, Raçi, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego Klupa: Ivušić, Stipica, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Livaja, Šutalo, Melnjak, Brruti, Del Moral, Huram, Hodak, Skelin RAKOW: Trelowski - Tudor, Racoviţan, Svarnas - Ameyaw, Kochergin, Repka, Ouma - Diaby-Fadiga, Emreli, Kwiatkowski Klupa: Żołneczko, Karić, Napieraj, Brorsson, Jendryka, Carlos, Pieńko, Struski, Brusberg, Dieudonne Gaucho, Molnár