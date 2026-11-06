Polubrat Meghan Markle pod povećalom istražitelja: Pronađene tisuće eksplicitnih snimki maloljetnika

Thomas Markle Jr., polubrat Meghan Markle, vojvotkinje od Sussexa, našao se u središtu istrage na Filipinima nakon otkrića tisuća fotografija i videosnimke seksualno eksplicitnog sadržaja koji uključuje maloljetnike. Istražitelji provjeravaju njegovu moguću povezanost sa slučajem, no filipinske vlasti naglašavaju da zasad nije osumnjičenik.

Filipinske vlasti istražuju podrijetlo približno 7500 eksplicitnih fotografija i jedne videosnimke pronađenih na digitalnim uređajima za koje se sumnja da su pripadali Thomasu Markleu starijem, ocu Meghan Markle. U sklopu istrage provjerava se i moguća povezanost njegova sina Thomasa Marklea Jr., koji je istražiteljima zasad osoba od interesa.

Filipinski ministar unutarnjih poslova i lokalne uprave Jonvic Remulla izjavio je da istražitelji raspolažu informacijama prema kojima su maloljetne djevojke navodno dovođene u kuću Marklea mlađeg u gradu Cebu.

– Svjedoci su nam rekli da su maloljetne djevojke dovođene u njegovu kuću, a kroz prozore su se mogle vidjeti prstenaste rasvjetne lampe. Tvrdio je da ondje snima samo TikTok videe, no provjerili smo njegov profil na toj platformi i ondje nije bilo maloljetnih djevojaka – izjavio je Remulla.

Ipak, naglasio je da se prikupljene informacije još provjeravaju te da Markle Jr. trenutačno nema status osumnjičenika.

– Utvrđujemo je li sin bio umiješan. Postoje naznake koje upućuju na mogućnost da je sudjelovao u kaznenom djelu, no zasad ga tretiramo isključivo kao osobu od interesa – dodao je ministar.

Sporne uređaje istražiteljima predao upravo Markle Jr.

Thomas Markle stariji živio je u stanu u višekatnici u gradu Cebu od siječnja 2025. do svibnja 2026. godine. Krajem prošle godine suočio se s ozbiljnim zdravstvenim problemima nakon što mu je zbog krvnog ugruška amputirana lijeva noga ispod koljena.

U svibnju ove godine napustio je Filipine i vratio se u Sjedinjene Američke Države radi nastavka liječenja i nabave proteze. Prema dostupnim informacijama, trenutačno boravi u zdravstvenoj ustanovi na Floridi.

Slučaj je otkriven nakon što je njegov sin Thomas Markle Jr. u kući prijatelja u Cordovi, na otoku Cebu, tražio mobilni telefon. Među stvarima koje je ondje ostavio njegov otac pronašao je digitalne uređaje sa spornim sadržajem.

Upravo je Markle Jr. pronađene uređaje predao nadležnim tijelima, nakon čega je pokrenuta istraga o podrijetlu materijala i osobama koje bi mogle biti povezane s njihovim nastankom ili posjedovanjem.

Pronađeno oko 7500 fotografija, zatražena pomoć FBI-ja

Prema riječima ministra Remulle, istražitelji su na uređajima pronašli približno 7500 fotografija i jednu videosnimku seksualno eksplicitnog sadržaja na kojima se pojavljuju maloljetni dječaci i djevojčice različitog podrijetla.

Prema preliminarnim procjenama istražitelja, neka od djece prikazane na materijalima mogla bi imati svega deset ili jedanaest godina.

– Riječ je o jednom od najgnusnijih primjera nekažnjivosti u kontekstu seksualnog iskorištavanja koje sam ikada vidio. To je doista iznimno uznemirujuće – izjavio je Remulla, komentirajući sadržaj pronađenih materijala.

Filipinske vlasti pritom naglašavaju da još nije utvrđeno pripadaju li sporni materijali doista Thomasu Markleu starijem niti tko je odgovoran za njihov nastanak ili pohranjivanje.

Istraga je dobila i međunarodnu dimenziju nakon što je utvrđeno da šest mobilnih telefona pronađenih među uređajima potječe iz Sjedinjenih Američkih Država.

Zbog toga su filipinske vlasti zatražile pomoć američkog Saveznog istražnog ureda (FBI). Istražitelji žele utvrditi jesu li SIM kartice u tim telefonima registrirane na ime Thomasa Marklea starijeg, što bi moglo pomoći u rasvjetljavanju podrijetla uređaja i njihove moguće povezanosti sa slučajem.

Zasad nije poznato hoće li istraga rezultirati kaznenim prijavama. Nadležna tijela nastavljaju provjeravati prikupljene informacije, a odgovornost bilo koje od uključenih osoba još nije utvrđena.