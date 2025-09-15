Polovica Splitskog Filmskog Festivala uspješno za nama

Splitski Filmski Festival stigao je do svoje polovice, što se sve više odražava u opuštenijoj atmosferi i sve većem broju ljudi koji se okupljaju na druženjima nakon projekcija. Treći dan festivala donio je i primjetan porast posjetitelja.

Ipak, nešto mirnije ozračje, uoči početka radnog tjedna, vladalo je na projekciji u galeriji Kvart. Tamo je prikazan film Kada je zazvonio telefon redateljice Ive Radivojević iz popratnog programa Forum — intimna priča ispričana iz perspektive jedanaestogodišnje djevojčice, kroz čiji se pogled oslikava proces brisanja zemlje, povijesti i identiteta. Time je zaključen filmski program u galeriji Kvart pa će publika u potrazi za daljnjim filmskim sadržajem morati ponovno krenuti prema gradskom središtu.

Sinoćnja projekcija u Academia Clubu Ghetto okupila je brojne sugrađane i turiste. Prikazan je dokumentarni film Al Awda redatelja Jason Sooa, koji prati 22 aktivista na ribarskom brodu u pokušaju probijanja izraelske blokade pojasa Gaze. Kroz priču o običnim ljudima koji zajedničkim snagama pretvaraju solidarnost u konkretno djelovanje, film snažno poziva publiku na angažman — odmah i bez odgađanja. Ujedno to je zadnji film programa Focus, Academia Club Ghetto od danas do kraja festivala ugošćava Dunjine noći.

Vrhunac trećeg dana festivala bio je izvanredan natjecateljski program. U kinu Karaman publika je imala priliku pogledati animirani film Memory Hotel autora Heinricha Sabla, na kojem je radio čak 26 godina. Druga projekcija večeri donijela je i svjetsku premijeru — film Beautiful and Neat Room redateljice Marie Petschnig, koja na duhovit i osebujan način prikazuje vlastito, često bizarno, iskustvo cimerstva. Kino Karaman bilo je popunjeno kao i na otvorenju, a publika je autoricu, koja se osobno obratila gledateljima prije projekcije, nagradila trostrukim pljeskom. Razmjena dojmova o filmu nastavila se i ispred kina, što svjedoči o snažnom odjeku koji je ostavila ova premijera.

Ništa manje dinamično nije bilo ni u kinoteci Zlatna vrata, gdje se održao natjecateljski program kratkog filma. Prikazano je šest izuzetnih, pretežno eksperimentalnih ostvarenja. Dio filmova predstavili su sami autori, među njima i Ultravioleta Joséa Magroa te City in Observation Audrey Whiteford-Woods. Ultravioleta je ponudila intrigantnu priču o vanzemaljcima i napuštenim nogometnim stadionima, a istaknuo se i film Anatomija izgubljenog zvuka redatelja Zuke Garagića, opisan kao „obavezno štivo za razumijevanje remilitarizacije odgoja djece u 21. stoljeću.“

Uigrana organizacija, pozitivna filmska atmosfera i neprestana znatiželja publike koja već tri dana prati festival, jamče da nas u nadolazećim danima očekuju nova uzbuđenja i snažni filmski doživljaji.