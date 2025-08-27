Polomljena dječja ljuljačka na Zvončacu već više od mjesec dana čeka popravak: "Djeca se iznova nadaju, ali..."

Već više od mjesec dana jedna od dječjih ljuljački u parku Zvončac u Splitu stoji polomljena, a nadležne službe još uvijek nisu reagirale. Na problem su nam se požalili brojni roditelji koji svakodnevno dovode djecu u ovaj popularni park.

Kako kažu, najmlađi svaki put s nestrpljenjem trče prema ljuljački, ali uslijedi razočaranje kada shvate da je ne mogu koristiti. "Djeca se iznova nadaju da će ljuljačka biti popravljena, a svaki put se vrate kući tužna", ispričala nam je jedna majka.

Roditelji apeliraju na gradske službe da se što prije riješi ovaj, kako kažu, "mali, ali važan problem". Ističu da je ljuljačka jedno od omiljenih igrala najmlađih te bi njen popravak donio puno radosti i osmijeha.

Dok ljuljačka čeka na popravak, djeca na Zvončacu ostaju bez dijela igre koji im je najdraži.