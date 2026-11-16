Poljudu milijun eura, ali ne za radove: Grad otkrio plan sanacije stadiona, za Gripe i Spaladium Arenu predviđeni deseci milijuna

Što čeka Poljud, kada bi mogla početi njegova sanacija i koliko će Split izdvojiti za obnovu najvećih sportskih objekata? Odgovore donosi prijedlog gradskog proračuna za 2027. godinu, težak gotovo 467,6 milijuna eura, s projekcijama za 2028. i 2029. godinu. Dokument otkriva velika ulaganja u sportsku infrastrukturu, ali i zanimljiv detalj vezan uz Poljud: za stadion je predviđen milijun eura, i to za projektnu dokumentaciju, dok se rekonstrukcija čak 47.500 četvornih metara spominje tek u 2029. godini.

Budućnost stadiona Poljud, jednog od najprepoznatljivijih simbola Splita i doma nogometaša Hajduka, ponovno dolazi u središte pozornosti. Naime, u prijedlogu proračuna Grada Splita za 2027. godinu, koji je upućen gradskim vijećnicima, nalaze se konkretne stavke vezane uz sanaciju Poljuda, ali i velika ulaganja u Spaladium Arenu, Sportski centar Gripe, Park mladeži te niz drugih sportskih objekata. Posebno je zanimljivo što se za Poljud, unatoč planiranoj sanaciji njegove konstrukcije, u 2027. godini predviđa isključivo izrada projektne dokumentacije, dok su za pojedine druge sportske objekte već planirani građevinski radovi vrijedni milijune eura.

Poljud: Milijun eura za sanaciju krova i betonske konstrukcije, ali zasad samo na papiru

U posebnom dijelu gradskog proračuna, pod kapitalnim projektom K390631, nalazi se stavka jednostavnog naziva "Stadion Poljud". Za 2027. godinu predviđeno je 1.000.000 eura, a sredstva bi se trebala osigurati iz namjenskih primitaka od zaduživanja. Međutim, detaljniji pogled na obrazloženje otkriva što Grad zapravo namjerava napraviti tim novcem. "Planira se izrada projektne dokumentacije za realizaciju sanacijskih zahvata na krovnoj i betonskoj konstrukciji Stadiona Poljud", stoji u prijedlogu proračuna.

Drugim riječima, milijun eura nije namijenjen neposrednom izvođenju građevinskih radova, nego pripremi dokumentacije koja bi trebala omogućiti buduću sanaciju stadiona. Pritom su posebno istaknuta dva dijela Poljuda na kojima se planiraju zahvati, krovna i betonska konstrukcija. No, još je zanimljiviji podatak skriven u pokazateljima rezultata, u kojima se navodi i očekivani obuhvat rekonstrukcije.

U 2029. godini planira se rekonstrukcija čak 47.500 četvornih metara

Prema tablici koja prati projekt Stadiona Poljud, za 2026., 2027. i 2028. godinu nije predviđena rekonstruirana površina, odnosno za sve tri godine navedeno je nula četvornih metara. Međutim, za 2029. godinu kao ciljana vrijednost navedeno je čak 47.500 četvornih metara rekonstruirane površine.

Taj podatak posebno privlači pozornost kada se usporedi s financijskim projekcijama. Naime, iako se za 2027. planira milijun eura za projektnu dokumentaciju, u zasebnoj proračunskoj stavci Stadiona Poljud za 2028. i 2029. godinu trenutačno stoji nula eura. Dakle, Grad je u pokazateljima postavio cilj rekonstrukcije velike površine stadiona do 2029. godine, ali u istoj proračunskoj stavci zasad nisu iskazana sredstva za izvođenje tih radova u sljedeće dvije godine. To, naravno, ne znači da se od obnove odustaje. Financijska konstrukcija može se naknadno mijenjati, a mogući su i drugi izvori financiranja. Ipak, iz dostavljenog dokumenta nije moguće utvrditi koliko bi ukupna sanacija Poljuda trebala stajati, kada bi radovi trebali početi niti na koji bi se način financirali. U prijedlogu proračuna također nema konkretne odluke o rušenju Poljuda ili gradnji novog stadiona. Stavka koja se izričito odnosi na postojeći Poljud predviđa pripremu sanacije njegove konstrukcije.

Što bi, po vašem mišljenju, trebao biti prioritet kada je riječ o budućnosti Poljuda? Temeljita obnova postojećeg Poljuda Izgradnja potpuno novog stadiona Izgradnja novog stadiona, uz očuvanje Poljuda Najprije sanirati najugroženije dijelove, a potom odlučiti o budućnosti stadiona Nisam siguran/na Glasaj

Za Gripe se planira čak 20,2 milijuna eura: Radovi bi trebali početi već 2027.

Dok je za Poljud u prvoj godini predviđena projektna dokumentacija, znatno konkretniji građevinski zahvati planiraju se na Gripama. Za rekonstrukciju i izgradnju Sportskog centra Gripe u 2027. godini predviđeno je 15 milijuna eura, dok je za 2028. planirano dodatnih 5,2 milijuna eura. Ukupno je, dakle, riječ o 20,2 milijuna eura tijekom dvije godine, a kao izvor financiranja navedene su pomoći iz državnog proračuna. U obrazloženju stoji kako se planiraju sanacijski radovi na objektima i uređenje okoliša na Starim Gripama, izrada projektne dokumentacije za sanaciju i adaptaciju velike i male dvorane Gripe te provedba javne nabave i početak radova.

Prema pokazateljima, tijekom 2027. predviđeno je uređenje 6.500 četvornih metara okoliša, a u 2028. cilj je imati 16.000 četvornih metara rekonstruirane površine objekata. Planira se i modernizacija sustava grijanja. Postojeći sustav na loživo ulje trebao bi se postupno zamjenjivati dizalicama topline, čime se nastoje smanjiti troškovi energenata.

Spaladium Arena: Osam milijuna eura za 2027., a još dva milijuna godinu poslije

Velika ulaganja predviđena su i za Spaladium Arenu, jedan od najvećih sportskih objekata u Splitu. U prijedlogu proračuna za 2027. godinu za njezinu obnovu planirano je osam milijuna eura, dok se u 2028. predviđaju još dva milijuna eura. Od osam milijuna eura za 2027., njih 5,85 milijuna planira se iz pomoći državnog proračuna, a preostalih 2,15 milijuna iz namjenskih primitaka od zaduživanja. Što se konkretno planira? U obrazloženju se navodi sanacija krovišta Arene, izrada projekta i troškovnika za sanaciju elektrotehničkih i strojarskih instalacija s pripadajućom opremom, provedba javne nabave te izvođenje radova. Za 2027. i 2028. godinu kao ciljane vrijednosti navodi se po 8.000 četvornih metara rekonstruirane površine.

Uz sredstva za građevinsku obnovu, u drugom dijelu proračuna predviđeno je i dodatnih 800.000 eura za upravljanje Spaladium Arenom. Od tog iznosa 300.000 eura namijenjeno je upravljanju i održavanju kompleksa, uključujući objekt i okoliš, dok je 500.000 eura predviđeno kao kapitalna pomoć društvu Spaladium d.o.o. za nabavu dugotrajne imovine potrebne za obavljanje djelatnosti. Tako se za Spaladium Arenu u 2027. godini, zbroje li se izravno navedene stavke za obnovu, upravljanje i opremu društva, planira ukupno 8,8 milijuna eura.

Zanimljiv detalj: Grad još planira izdvojiti 700.000 eura zbog obveza nastalih prilikom gradnje Arene

U proračunu je navedena još jedna stavka koja je povezana s izgradnjom Spaladium Arene, iako se ne odnosi na obnovu samog objekta. Riječ je o 700.000 eura za objekte u Lori. Naime, Grad Split se ugovorom s Ministarstvom obrane od 13. kolovoza 2008. godine obvezao financirati projektiranje, izgradnju i opremanje zamjenskih objekata u vojarni "Admiral Sveto Letica-Barba", kao naknadu za objekte uklonjene tijekom izgradnje Spaladium Arene. Prema proračunskom obrazloženju, na temelju dopisa MORH-a od 20. svibnja 2026., u sljedećoj godini planira se financirati rekonstrukcija objekta broj 4, čime bi Grad ispunio preuzete obveze. Dakle, gotovo dva desetljeća nakon potpisivanja ugovora, u gradskom proračunu i dalje je predviđena obveza neposredno povezana s nekadašnjom gradnjom Arene.

Park mladeži: U planu nogometno-atletski stadion s atletskom dvoranom

Zanimljivi planovi odnose se i na Park mladeži. U uvodnom obrazloženju proračuna Grad navodi kako se planira izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dotrajalog kompleksa u nogometno-atletski stadion s atletskom dvoranom. Za 2027. godinu predviđeno je 650.000 eura, a taj bi novac trebao biti namijenjen izradi projektne dokumentacije. Prema projekcijama, u 2028. godini planirano je 1,1 milijun eura, dok se za 2029. predviđa dodatnih 2,6 milijuna eura. Ukupno je riječ o 4,35 milijuna eura tijekom trogodišnjeg razdoblja. Za 2028. i 2029. godinu predviđaju se građevinski radovi, stručni i projektantski nadzor te vođenje projekta. U drugom dijelu proračunskog obrazloženja spominje se i korištenje balonske konstrukcije na Parku mladeži, zbog koje se očekuje povećanje potrošnje električne energije.

Osim najvećih sportskih kompleksa, prijedlog proračuna predviđa ulaganja i u druge dijelove Splita. Za izgradnju sportsko-rekreacijskog centra Brda planirano je 360.000 eura, prvenstveno za projektnu dokumentaciju podzemne garaže iznad koje bi se nalazili sportski sadržaji, kao i za rekonstrukciju postojeće zgrade. U projektnim pokazateljima za 2029. godinu spominju se četiri sportska terena i 300 parkirališnih mjesta. Za projekt sportskog centra na Vrboranu predviđeno je 100.000 eura za pripremu arhitektonskog natječaja, a kroz zasebnu stavku za sportske objekte na Vrboranu još 200.000 eura za dokumentaciju i pripremne aktivnosti.

Za sportsko-rekreacijski centar Kamen-Šine planirano je 100.000 eura za izradu prostorno-programske studije i arhitektonsko-urbanističkog rješenja. Zanimljivo je i ulaganje u sportsko igralište kod Osnovne škole Skalice, za koje je predviđeno 550.000 eura. U ovom slučaju već se tijekom 2027. planiraju javna nabava i izvođenje radova, a ciljana površina novog igrališta iznosi 1.500 četvornih metara. Za sportsku dvoranu Osnovne škole Mertojak predviđen je milijun eura, ali se u prvoj fazi planira rješavanje imovinskopravnih odnosa. Građevinska dozvola cilja se za 2028., a uporabna za 2029. godinu. Za sportsku dvoranu Osnovne škole Srinjine planirano je 200.000 eura za projektnu dokumentaciju, dok se u pokazateljima za 2029. spominje dvorana površine 1.900 četvornih metara.

Ulaganja i u Hajduk, KK Split, Stari plac, bazene na Poljudu i Firulama

Proračun predviđa i 700.000 eura za ulaganja u sportsku infrastrukturu kojom upravljaju klubovi u većinskom vlasništvu Grada, a u obrazloženju se izričito spominju HNK Hajduk i KK Split. Ipak, nije precizirano koliki bi dio tih sredstava trebao pripasti pojedinom klubu ili objektu. Dodatnih 600.000 eura planirano je za ulaganja u sportske građevine kojima upravljaju sportski klubovi. Među objektima se navode NK Primorac u Stobreču, NK Dalmatinac i Stari plac. Za obnovu i rekonstrukciju drugih sportskih građevina predviđeno je još 600.000 eura, a za sanaciju i rekonstrukciju sportsko-rekreacijskih centara u gradskim kotarevima i mjesnim odborima 1,1 milijun eura.

Posebna ulaganja predviđena su i u objekte kojima upravlja Javna ustanova Športski objekti. Za njihovu obnovu i rekonstrukciju planirano je 920.000 eura, a među projektima prijavljenima na javni poziv nadležnog ministarstva navedeni su rekonstrukcija ozvučenja i opremanje kompleksa Bazeni Poljud te rekonstrukcija podloge teniskih terena u Tenis centru Firule. Usto, za tekuće održavanje objekata pod upravljanjem Javne ustanove predviđeno je nešto više od 3,58 milijuna eura. Među zahvatima se posebno ističu nabava nove zračne kupole za vanjski bazen na Poljudu te uređenje sanitarnih čvorova na bazenu Jadran na Zvončacu i na Gripama.

Za sport i rekreaciju više od 46 milijuna eura. Što to znači za Poljud?

Prema funkcijskoj klasifikaciji gradskog proračuna, za službe rekreacije i sporta u 2027. godini planirano je 46.144.681 euro, dok je za 2026. plan iznosio 40.076.366 eura. Riječ je o povećanju od približno 6,07 milijuna eura, odnosno nešto više od 15 posto. Grad tako u sljedećoj godini planira značajna ulaganja u obnovu i modernizaciju sportske infrastrukture, pri čemu se najveći pojedinačni iznosi među analiziranim objektima odnose na Gripe i Spaladium Arenu. Ipak, kada je riječ o Poljudu, situacija je bitno drugačija.

Dok se za Gripe i Arenu predviđaju konkretni građevinski zahvati, za Hajdukov stadion u 2027. godini planirana je izrada projektne dokumentacije za sanaciju krova i betonske konstrukcije. Usto, u pokazateljima rezultata navodi se cilj rekonstrukcije čak 47.500 četvornih metara stadiona u 2029. godini, ali bez dodatnih iznosa za 2028. i 2029. u zasebnoj proračunskoj stavci Poljuda.

Drugim riječima, iz prijedloga proračuna jasno je da Grad planira pripremu obnove postojećeg Poljuda, ali iz njega još nije moguće doznati koliko će sama sanacija stajati, kada bi mogla početi i kako će se financirati.