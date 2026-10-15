POLJUDSKA LOŽA PUNA POZNATIH LICA! Slaven Bilić, Iris Livaja, ministar Glavina i brojni drugi na spektaklu protiv Ajaxa

Poljud je večeras središte nogometnih zbivanja, a veliki ogled Hajduka i nizozemskog Ajaxa privukao je pozornost daleko izvan samog travnjaka.

Dok su navijači stvarali atmosferu na tribinama, posebno zanimljivo bilo je i u svečanoj loži splitskog stadiona, gdje su se okupila brojna poznata lica.

Među njima je bio i Slaven Bilić, hrvatski izbornik i nekadašnji nogometaš Hajduka, koji nije propustio priliku pratiti veliki europski susret splitskog kluba.

U loži je bila i Iris Livaja, supruga Hajdukova napadača Marka Livaje, čiji je dolazak na Poljud također privukao pozornost.

Među uzvanicima su se našli i ministar Tonči Glavina, predsjednik splitskog Gradskog vijeća Igor Stanišić, odvjetnik Damir Primorac i brojni drugi, a fotografije otkrivaju da je svečana loža bila ispunjena brojnim gostima iz sportskog i javnog života.

Razgovori, susreti i poznata lica na jednom mjestu

Na fotografijama se mogu vidjeti brojni uzvanici u razgovoru, neki su pozirali fotografima, dok su drugi pratili događanja na travnjaku ili razmjenjivali dojmove uoči velikog susreta.

Posebnu pozornost privukla su poznata nogometna lica koja su se okupila na tribinama Poljuda, potvrđujući koliko zanimanje izaziva dolazak nizozemskog velikana u Split.

Za Hajdukove navijače utakmica protiv Ajaxa jedan je od najiščekivanijih europskih susreta, a zanimanje za dvoboj osjetilo se i među brojnim poznatim gostima.

Naš fotograf Roko Pavlinušić zabilježio je atmosferu u svečanoj loži, gdje se uz nogomet moglo vidjeti i mnogo srdačnih susreta i razgovora.

Tko je sve stigao na Poljud pogledati Hajduk protiv Ajaxa? Pogledajte veliku fotogaleriju iz svečane lože splitskog stadiona!