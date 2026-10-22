Poljud zatvoren, a karte se "prodaju" na veliko! Navijači se sprdaju s UEFA-inom kaznom, jedan oglas je hit

UEFA je zatvorila Poljud, Hajduk će sljedeću domaću europsku utakmicu igrati pred praznim tribinama, ali čini se da je splitski humor ponovno pronašao način da ozbiljnu situaciju pretvori u dobru šalu. Na društvenim mrežama već su krenule sprdnje na račun kazne, a posebnu pozornost privukao je oglas u kojem jedan korisnik Facebooka sasvim ozbiljno, barem na prvi pogled, nudi ulaznice za utakmicu na koju gledatelji uopće neće smjeti ući.

"Prodajem četiri karte za Hajduk – Sint-Truidense"

"Prodajem 4 karte za Hajduk – Sint Truidense", stoji u jednoj objavi na Facebooku. I ništa tu ne bi bilo neobično da UEFA samo dan ranije nije odlučila kako će se upravo ta utakmica odigrati pred potpuno praznim tribinama Poljuda. Objava je izazvala niz reakcija, ponajviše onih popraćenih smijehom. Jer, dok je splitski klub zbog navijačkih incidenata ostao bez publike na europskoj utakmici, čini se da barem virtualna prodaja ulaznica ide svojim tijekom.

A splitskom humoru, poznato je, ne treba puno materijala.

Karte za prazni Poljud? Mašta nema granica

U duhu ove šale lako je zamisliti i čitav niz novih oglasa. Primjerice, ovako bi mogli izgledati neki potpuno izmišljeni, satirični oglasi: "Prodajem dvije karte za Hajduk – Sint-Truidense. Odličan pogled na teren, nema gužve na ulazu, a sjedala su garantirano slobodna."

Hajduk mora platiti 96.000 eura

Podsjetimo, UEFA je kaznila Hajduk zbog događaja na utakmici protiv Ajaxa, koja je završila pobjedom Bijelih 2:1. Zbog prekida utakmice izazvanog uporabom pirotehnike splitski je klub kažnjen zatvaranjem cijelog stadiona za susret protiv belgijskog Sint-Truidensea te novčanom kaznom od 80.000 eura. Dodatnih 16.000 eura Hajduk mora platiti zbog neprohodnih stepenica na tribinama, što znači da ukupna novčana kazna iznosi čak 96.000 eura. Uz to, klub je dobio i uvjetnu kaznu novog zatvaranja stadiona u slučaju ponavljanja sličnih incidenata.

Osim novčane kazne, Hajduk će ostati i bez prihoda od ulaznica za taj europski susret. Iz kluba su navijačima uputili ozbiljno upozorenje i pozvali ih da se na budućim utakmicama suzdrže od ponašanja koje može nanijeti financijsku i reputacijsku štetu Hajduku.

A dok se na Poljudu zbraja šteta, društvene mreže barem nude malo smijeha.