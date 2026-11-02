Poljud se sprema za veliki oproštaj od Miše Kovača! Doznajemo što se sprema na stadionu, objavljene važne informacije za sve koji dolaze

HNK Hajduk, KNH Torcida Split i Hrvatska glazbena unija organiziraju veliki glazbeni ispraćaj Mate Miše Kovača, koji će se održati u utorak, 3. studenoga, na stadionu Poljud. Ulaznice su besplatne, ali obvezne za ulazak na stadion. Organizatori su objavili i važne informacije o prometnoj regulaciji te početku programa.

Split će se u utorak na Poljudu oprostiti od jednog od najvoljenijih hrvatskih glazbenika, Mate Miše Kovača. U njegovu čast bit će organiziran glazbeni ispraćaj na kojem će nastupiti njegovi prijatelji i kolege glazbenici.

Organizatori događaja su HNK Hajduk, KNH Torcida Split i Hrvatska glazbena unija.

Ulaznice su besplatne, ali bez njih nema ulaska

Ulazak na stadion bit će moguć isključivo uz predočenje ulaznice.

Besplatne ulaznice za sve tribine mogu se preuzeti putem internetske stranice hajduk.ulaznice.hr, kao i u svim Hajdukovim Fan shopovima u Splitu, Makarskoj i Zadru.

Iz organizacije napominju da je broj ulaznica ograničen. Nakon što se preuzmu sve raspoložive ulaznice, javnost će biti obaviještena, a daljnje preuzimanje neće biti moguće.

Vrata Poljuda otvaraju se u 16 sati

Ulazi na stadion otvaraju se u 16 sati, dok službeni glazbeni ispraćaj počinje u 17 sati.

Na programu će nastupiti glazbenici i prijatelji Miše Kovača, a organizatori pozivaju sve posjetitelje da dođu na vrijeme kako bi se izbjegle gužve na ulazima.

Posebna regulacija prometa oko stadiona

Zbog očekivanog velikog broja posjetitelja, redarska služba uz potporu policije uspostavit će zone ograničenog kretanja i parkiranja.

Od 10 sati ograničenja će vrijediti u Ulici VIII. mediteranskih igara, kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, u blizini ugostiteljskog objekta Mandrach te na raskrižju Ulice VIII. mediteranskih igara i Ulice sedam Kaštela.

Od 13 sati ograničenja se uvode i u Zrinsko-frankopanskoj ulici, od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, te u Ulici Put Supavla, od raskrižja s Ulicom Put Brodarice.

Iznimke će vrijediti za vozila žurnih službi, Hrvatske vojske, stanare, javni prijevoz i vozila s odgovarajućim propusnicama.

Organizatori mole građane da planiraju dolazak ranije i računaju na moguće prometne poteškoće u okolici Poljuda.

Osiguran i televizijski prijenos

Svi koji neće moći osobno prisustvovati ispraćaju moći će ga pratiti uživo na HDTV-u, nacionalnim televizijskim kućama te na Drugom programu Hrvatskog radija (HR2).