Poljud se sprema za europsku noć: Hajduk protiv Žiline otvara novi europski put

Hajduk u četvrtak od 20 sati na Poljudu igra protiv Žiline, a splitski stadion sprema se za još jednu veliku europsku večer. Ljetne splitske noći, tisuće šalova u zraku i prepoznatljiva atmosfera s tribina bit će dodatni vjetar u leđa Bijelima na početku novog europskog puta.

Iz kluba su pozvali navijače da budu dio velikog nogometnog događaja i pruže glasnu podršku momčadi na terenu. Kao i do sada, do dana utakmice pravo kupnje ulaznica imaju isključivo aktivni članovi Hajduka.

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Ulaznice se mogu kupiti online putem stranice hajduk.ulaznice.hr, kao i u Odjelu za članstvo na Poljudu, gdje je prodaja također namijenjena isključivo članovima.

Prodaja i u Hajduk Fan Shopovima

Ulaznice su dostupne i u Hajduk Fan Shopovima, i to u Jokeru, Mall of Splitu, na Rivi, u Makarskoj i Zadru. Iz Hajduka poručuju kratko i jasno: "Vidimo se na Poljudu."