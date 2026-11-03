Poljud pun do posljednjeg mjesta! Sve ulaznice za posljednji ispraćaj Miše Kovača rezervirane, građani ih poklanjaju na društvenim mrežama

Split će se danas, 3. studenoga, na emotivan način oprostiti od legendarnog Mate Miše Kovača. Interes za posljednji ispraćaj na Poljudu iznimno je velik, a sve dostupne ulaznice već su rezervirane. Oni koji su ostali bez svog mjesta na stadionu ipak imaju određenu nadu jer su se na društvenim mrežama pojavili građani koji svoje ulaznice besplatno ustupaju drugima.

Sve ulaznice za posljednji ispraćaj Mate Miše Kovača, koji će se danas održati na splitskom Poljudu, rezervirane su. Za građane koji su željeli prisustvovati ovom velikom oproštaju više nema slobodnih mjesta u službenom sustavu rezervacija, a očekuje se da će stadion biti ispunjen do posljednjeg raspoloživog mjesta. Riječ je o približno 34 tisuće besplatnih ulaznica, a ogroman interes još je jednom pokazao koliko je Mišo značio Splitu, Dalmaciji i cijeloj Hrvatskoj.

Građani poklanjaju ulaznice onima koji su ostali bez njih

Iako su sve ulaznice rezervirane, na društvenim mrežama pojavile su se objave građana koji svoje ulaznice odlučuju pokloniti drugima.

Naime, dio onih koji su na vrijeme osigurali ulaznice zbog različitih razloga ipak neće moći doći na Poljud, pa ih besplatno ustupaju zainteresiranima. Tako se onima koji nisu uspjeli rezervirati svoje mjesto otvara mogućnost da ipak prisustvuju posljednjem ispraćaju glazbene legende.

Na posljednji ispraćaj dolazi i premijer Andrej Plenković

Kako je ranije objavila Dalmacija Danas, prema informacijama iz pouzdanih izvora, na posljednji ispraćaj Mate Miše Kovača dolazi i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Dolazak hrvatskog premijera dodatno govori o značaju današnjeg događaja, koji će na Poljudu okupiti tisuće građana, Mišinih prijatelja, kolega i poštovatelja njegove glazbe.

Poljud će pjesmom ispratiti legendu

Organizatori posljednjeg ispraćaja su HNK Hajduk, KNH Torcida Split i Hrvatska glazbena unija. Vrata poljudskog stadiona otvaraju se u 16 sati, dok službeni glazbeni program počinje u 17 sati. Od Miše će se pjesmom oprostiti brojni prijatelji i kolege, među kojima su Mladen Grdović, Dražen Zečić, Joško Čagalj Jole, Giuliano Đanić, Alen Nižetić i klapa Rišpet. Zbog očekivanog velikog broja posjetitelja predviđena je posebna prometna regulacija u okolici stadiona, a građanima se preporučuje da na Poljud dolaze pješice ili javnim gradskim prijevozom.

Za one koji neće biti na stadionu organiziran je i televizijski prijenos posljednjeg ispraćaja. Podsjetimo, Mate Mišo Kovač preminuo je 31. listopada u 86. godini života. Vlada Republike Hrvatske proglasila je 3. studenoga Danom nacionalne sućuti. Split će se danas oprostiti od čovjeka čiji su glas, pjesme i emocija postali neizostavan dio dalmatinskog identiteta. Poljud, stadion na kojem je Mišo doživio neke od svojih najvećih trenutaka, još će jednom biti mjesto zajedništva, pjesme i emocija.