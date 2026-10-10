POLJUD POD VODOM! Igrači Hajduka i Dinama jedva se probijali kroz natopljeni teren, navijači imali spreman odgovor na pljusak

Najavljivana promjena vremena ove je subote stigla u Split, i to u punoj snazi! Tijekom utakmice Hajduka i Dinama na Poljudu nebo se otvorilo, a snažan pljusak pretvorio je travnjak splitskog stadiona u pravu vodenu prepreku.

Kiša je osobito pojačala tijekom drugog poluvremena, kada su uvjeti za igru postajali sve zahtjevniji. Voda se zadržavala na travnjaku, a svaki sprint, dodavanje i pokušaj promjene smjera postajali su dodatni izazov za nogometaše obiju momčadi.

Lopta zapinjala u vodi, igrači se klizali po natopljenom travnjaku

Koliko je kiša otežavala igru, najbolje pokazuju prizori s terena. Prilikom uklizavanja i duela voda je prskala na sve strane, a na pojedinim dijelovima travnjaka stvarale su se lokve koje su usporavale kretanje lopte.

Nogometaši Hajduka i Dinama morali su se prilagoditi neuobičajenim uvjetima. Brza dodavanja i kombinacije bilo je sve teže izvoditi, dok su pokušaji osvajanja lopte često završavali proklizavanjima i prskanjem vode.

Ni vratari nisu bili pošteđeni. Svaka intervencija na mokrom travnjaku nosila je dodatne poteškoće, a prizori igrača koji padaju i kližu po vodi najbolje su dočarali kakvi su uvjeti vladali na Poljudu.

Navijači spremno dočekali kišu: Kabanice na sve strane

I na tribinama se odvijala borba s obilnom kišom.

No, čini se da je velik dio navijača ozbiljno shvatio vremensku prognozu. Mnogi su na stadion stigli opremljeni kabanicama, a među gledateljima su se mogli vidjeti i kišobrani.

Tribine su se tako pretvorile u šarenu sliku prozirnih, ružičastih, žutih, zelenih i tamnih kabanica. Dok su jedni pokušavali ostati što suši, drugi su unatoč pljusku nastavili pratiti događanja na terenu.

Posebno su zanimljivi bili prizori navijača koji su, potpuno umotani u kabanice, strpljivo sjedili na mokrim tribinama. Kiša im očito nije pokvarila doživljaj najvećeg hrvatskog derbija.

Prognoza se ostvarila – kiša ipak nije zaobišla Poljud

Podsjetimo, prije početka utakmice najavili smo mogućnost kiše tijekom derbija Hajduka i Dinama. Nakon što su oborine prethodnih dana uglavnom zaobilazile Dalmaciju, promjena vremena naposljetku je stigla upravo tijekom jednog od najiščekivanijih nogometnih susreta.

I to ne u obliku kratkotrajnog pljuska, nego obilne kiše koja je ozbiljno otežala uvjete na travnjaku.

Fotografije s Poljuda najbolje svjedoče o atmosferi – natopljeni igrači, voda koja prska pri svakom koraku, mokar travnjak i navijači u kabanicama obilježili su ovu kišnu splitsku nogometnu subotu.

Derbi Hajduka i Dinama tako će, osim po događanjima na terenu, ostati zapamćen i po pravom jesenskom potopu na Poljudu.