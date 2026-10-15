POLJUD OSTAJE NEOSVOJIVA TVRĐAVA ZA AJAX Bijeli pobijedili 2:1

Hajduk je danas s početkom od 18:45 igrao protiv Ajaxa na Poljudu na otvaranju ligaške faze UEFA Konferencijske lige i upisao pobjedu od 2:1 zahvaljujući golovima Bambe iz 37. minute i Šotičeka iz 55. minute, dok je za Ajax zabio Klaassen.

Bijeli su ligašku fazu izborili nakon 16 godina odigravši prethodno ukupno 8 utakmica u kvalifikacijskim kolima. Krenuo je Hajduk iz 1. kola Europa lige u kojem je prošao slovačku Žilinu da bi u sljedećem kolu u dvomeču ispao od ciparskog Pafosa. Momčad je put do ligaške faze prošla kroz kvalifikacije za Konferencijsku ligu gdje je uvjerljivo svladan litavski Žalgiris, a zatim nakon dvije utakmice i produžetaka u Poljskoj i Rakow.

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90'+6 - Kraj utakmice.

90'+4 - Pucao je Šutalo, završilo je u bloku.

90'+1 - Martin i Van Hoorenbeeck zamijenili su Šegu i Fayada.

90' - Igrat će se pet minuta sudačke nadokande.

89' - Fayad je ostao ležati nakon prekršaja, ukazivala mu se liječnička pomoć.

86' - Ubacio je Šutalo, otišlo je izvan granica igrališta.

85' - Pokušao je Arokodare, Silić je uhvatio loptu.

82' - Melnjak je zamijenio Hrgovića, a Šutalo Bambu.

80' - Gloukh je pogodio prečku nakon odbijanca.

Utakmica je nastavljena nakon 12 minuta prekida.

Spiker se ponovno obratio gledateljima rekavši: "Ukoliko u sljedeće dvije minute ponovno bude priotehničkih sredstava, utakmica se neće završiti. Molimo vas, volite Hajduk."

Služebni se spiker obratio gledateljima na Poljudu riječima: "Ukoliko se utakmica ne nastavi za dvije minute, znamo kako će završiti. Molimo vas da ne koristite priotehnička sredstva."

76' - Torcida je ponovno, kao i protiv Dinama pripremila priotehnički arsenal, a sudac je zaustavio utakmicu i poslao igrače u svlačionicu, dok je zapad zazviždao.

75' - Četverostruka promjena u redovima Ajaxa: Rosa, Gloukh, Mokio i Janse zamijenili su, Tsygankova, Torrentsa i Ouzanea i Klaassena.

73' - Pucao je Šotiček, obranio je Ter Stegen.

70' - Zaprijetio je ponovno Arokodare, još je jednom otišlo preko grede.

69' - Dendoncker je zamijenio Del Morala.

63' - Bamba je pao nakon dobrog prodora, ali sve je bilo čisto.

61' - Pucao je Arokodare, otišlo je preko grede.

60' - Požutio je Šego.

57' - Dalisson je pao nakon prekršaja, Marešić je izveo slobodni udarac, a Ter Stegen je odbio u aut.

55' - Hajduk je eksrpesno ponovno poveo: Šego je dodao nečuvanom i usamljenom Šotičeku koji je pucao na prazan gol i zabio za 2:1.

53' - Izjednačio je Ajax: Klaassen se našao iza Marešića i ispred Hadžikadunića, okrenuo se, pucao prema vratima i zabio za 1:1.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme.

45'+2 - Kraj prvog poluvremena.

45'+1 - Požutio je Acapandie.

45' - Igrat će se minuta sudačke nadokande.

43' - Pucao je Klassen s 8 metara, Silić je bio siguran.

36' - Poveli su Bijeli: Šotiček je dodao Bambi na rubu kaznenog prostora nakon što je oduzeo loptu, sjurio se prema golu i opucao iskosa matiravši Ter Stegena za 1:0.

31' - Bamba je izborio faul, Šego je izveo slobodni udarac, obranili su se gosti.

28' - Ubacio je ponovno Šotiček, a Bouwman je ponovno odbio u korner.

26' - Hrgović je odradio požrtvovni trk, no vratar Ajaxa izbio je loptu daleko prema naprijed.

23' - Pucao je Bamba lijevom, Ter Stegen nije imao većih problema.

22' - Ubacio je Šotiček, no sviran je Šegin prekršaj u napadu.

20' - Ubacili su gosti, nije bilo opasnosti po gol Silića.

19' - Ubacio je Šotiček, lopta je pogodila Bouwmana u prsa, a Ajax nije konkretnije zaprijetio s druge strane.

17' - Pucao je Hrgović iskosa nakon sjajne lopte Fayada uz crtu, Bijeli su zaradili novi ubačaj iz kuta.

16' - Bamba je izborio udarac iz kuta i onda rukama gestikulirao navijačima da glasnije navijaju.

13' - Dalisson je vidio usamljenog Bambu ispred vratara, no njegov je ubačaj zaustavila obrana gostiju.

11' - Šego je dodao Bambi, no njegov je pokušaj zaustavio Torrents.

7' - Hadžikadunić je pravovremeno reagirao i spriječio opasan nalet Arokodarea, otišlo je u korner.

1' - Krenula je utakmica.

HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Hadžikadunić, Hrgović - Del Moral, Fayad - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Livaja, Raçi, Šutalo, Melnjak, Dendocker, Huram, Hodak, Martín AJAX: Ter Stegen - Kehrer, Bouwman, Baas, Torrents - Klaassen, Amrabat, Brandt - Tsygankov, Arokodare, Ouazane Klupa: Paes, El Hani, Rosa, Wijndal, Gloukh, Edvardsen, Mokio, Janse, Leonardi, Bounida, Abdalla