Poljud je tada dobio novog idola: Trebalo mu je samo 12 sekundi za gol koji se pamti i 33 godine kasnije

Danas ćemo opet malo cestom hajdukologije u hajdučku povijest.

Ovih dana navršile su se 33 godine od jednog od najljepših i najposebnijih golova na Poljudu.

Naime, te noći, 21. rujna 1993., Poljud je ustao i zapljeskao svom novom ljubimcu. Ma kakvom ljubimcu – velikanu, doktoru baluna, baš onakvom kakve su Poljud, a pogotovo Stari plac, uvijek voljeli.

Igrao se veliki derbi s Dinamom, a u 81. minuti bilo je 2:2. Zagrepčani su bili blizu toga da odnesu veliki bod iz Splita. Trener Hajduka Ivan Katalinić u 81. minuti uvodi tada mlađahnog Milana Rapaića. Talentiranog mladića koji je tek napunio 20 godina, ali od kojeg se puno očekivalo, kako se govorilo po splitskim kaletama i kantunima. Pa je i poznati splitski nogometni zanesenjak starije generacije, Šipka, znao u tada kultnom „Rafaelu“ ispod Kaskada vikati: „Ovi mali je najbolji igrač Hrvatske!“

Ušao je tako Rapaić u igru, željan igre, pomalo i nezadovoljan jer je početkom te sezone često ulazio s klupe.

Rapaić odmah dobiva loptu iz auta, prolazi dinamovca Đevada Turkovića, pa Joška Jeličića, te ljevicom s trideset metara zabija u same rašlje za Hajdukovih 3:2. Reprezentativni vratar Dražen Ladić u nevjerici je sjeo na teren.

Potrčao je onda Miki prema svojoj klupi i navodno u šali viknuo: „Kate, vadi me!“

Dvanaest sekundi bio je u igri i riješio utakmicu. Poljud nikad prije, a ni poslije, nije vidio takav gol.

Tada je generacija dobila idola. Igrača koji će obilježiti splitske devedesete.

A onda je, samo pet minuta poslije, probio stranu i asistirao Ivici Mornaru za konačnih 4:2.

Poput Rica u seriji „Velo misto“, ali s happy endom. Onako mikijevski...

„Miki, Miki!“

Autor ovog teksta imao je privilegij te večeri s Mikijem, njegovom obitelji i prijateljima, u Mikijevu splitskom stanu, gledati snimku utakmice. Tada su mu se javili iz Nove Gradiške i rekli da se pred kućom okupljaju ljudi i skandiraju: „Miki, Miki!“

Okupili su se još samo jednom nakon toga – kada je u Japanu zabio eurogol Italiji.

Sutradan su novine objavile naslov: „Miki, Miki veliki“.

I jest, bio je veliki.

Volio je Split Mikija Rapaića, a on mu je tu ljubav vraćao. Vratio se Miki tamo negdje 2003. godine i umalo nam donio titulu...

Htio je Miki i kasnije, 2009. godine, pomoći Hajduku, ali na Poljudu nije bilo interesa.

Sreo sam ga tada iznad nekadašnjeg „Stellona“ na Bačvicama, još jednog neprežaljenog gradskog kultnog mjesta hajdučkih uspomena. Tamo gdje je Gogi Vučević uokvirio i izvjesio Odluku Carskog namjesništva u Zadru iz 1911. godine, kojom se odobrava osnivanje Hrvatskog nogometnog kluba „Hajduk“.

„Niksone, htio sam se ja vratit, ali oni dolje ne žele.“

Ostale su uspomene i sjećanja na Mikija – virtuoza, velemajstora i pravog predstavnika nogometne romantike.