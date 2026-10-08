Poljud je "ruina stara 50 godina"! Krstulović Opara iznio oštru ocjenu, a onda se složio s političkim rivalom oko jedne stvari

Sudbina splitskog Poljuda ponovno se našla u središtu političke rasprave, ovoga puta u emisiji Studio 4 Hrvatske televizije. Saborski zastupnici Andro Krstulović Opara (HDZ) i Arsen Bauk (SDP), koji su tijekom gostovanja raspravljali o brojnim političkim pitanjima, dotaknuli su se i budućnosti jednog od najprepoznatljivijih simbola Splita.

Zanimljivo je da su se dvojica političara, unatoč različitim stranačkim pripadnostima, složila oko važnog pitanja – kako bi Poljud trebao izgledati nakon budućih zahvata.

Krstulović Opara: Poljud je simbol, ali i ruina

Bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara podsjetio je da Poljud nije samo nogometni stadion nego i zaštićeno kulturno dobro.

Govoreći o stanju stadiona, prisjetio se svojeg gradonačelničkog mandata tijekom kojeg je, kako je istaknuo, imao velikih problema s pronalaženjem novca za objekt koji je opisao kao „ruinu staru 50 godina“.

Takva ocjena dolazi u trenutku kada se u Splitu intenzivno raspravlja o tome treba li postojeći stadion temeljito rekonstruirati ili na njegovu mjestu izgraditi potpuno novi.

Bauk se složio: Budući Poljud mora izgledati kao današnji

Posebno je zanimljiv bio odgovor Arsena Bauka.

SDP-ov zastupnik složio se s Krstulovićem Oparom oko krajnjeg rezultata – budući stadion trebao bi izgledati vrlo slično ili čak jednako kao današnji Poljud.

Kako će se do takvog rješenja doći, Bauk smatra pitanjem na koje trebaju odgovoriti oni koji se u to bolje razumiju.

Time su dvojica političara iz različitih stranaka zapravo izrazila zajednički stav o očuvanju prepoznatljivog izgleda Poljuda, ali nisu ponudila konkretan odgovor na pitanje treba li postojeću građevinu obnoviti ili zamijeniti novom.

Studija je preporučila novi stadion, ali konačne odluke nema

Podsjetimo, Dalmacija Danas već je opširno izvještavala o studiji izvodljivosti predstavljenoj u ožujku ove godine, prema kojoj se kao dugoročno najodrživije rješenje izdvojila izgradnja potpuno novog stadiona na sadašnjoj lokaciji Poljuda.

Međutim, krajem rujna premijer Andrej Plenković ponovno je otvorio mogućnost rekonstrukcije postojećeg stadiona, čime se rasprava vratila na početno pitanje.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta početkom listopada poručio je da konačnu riječ mora dati struka te da su izrađena dokumentacija i studija dostavljene stručnom povjerenstvu.

U međuvremenu je i Torcida jasno poručila da ne pristaje na kompromis koji bi podrazumijevao tek obnovu dotrajalog stadiona umjesto izgradnje novoga.

Može li Split dobiti novi stadion koji će izgledati poput Poljuda?

Poljud, izgrađen za Mediteranske igre 1979. godine prema projektu arhitekta Borisa Magaša, desetljećima je jedan od najprepoznatljivijih arhitektonskih simbola Splita.

Osim što ima status zaštićenog kulturnog dobra, Vlada ga je 2023. godine proglasila sportskom građevinom od nacionalnog interesa.

Upravo zato pitanje njegove budućnosti daleko nadilazi nogomet.

Iz današnjeg istupa Krstulovića Opare i Bauka može se zaključiti da barem među dijelom političara postoji suglasnost o očuvanju njegova prepoznatljivog izgleda.

No najvažnije pitanje ostaje otvoreno: može li Split dobiti suvremen, siguran i funkcionalan stadion koji će zadovoljiti potrebe Hajduka i njegovih navijača, a istodobno sačuvati arhitektonski identitet Poljuda?

Odgovor na to pitanje još se čeka.