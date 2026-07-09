Poljud gori, stiže europski ispit: Hajduk večeras kreće po prolaz protiv Žiline

Hajduk danas s početkom u 20 sati na Poljudu igra protiv slovačke Žiline prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu.

- Bit će izazov za nas, ali spremni smo na sve. Mi smo momčad u izgradnji. Neke igrače smo otpustili, neki su došli. Radimo dobro, dobra je kemija u momčadi, dobra energija. Žilina je jaka momčad, fizički dobra, jako dobro igraju pressing. Dosta zabijaju, ali i primaju. Imaju mlade talentirane igrače koji će rasti. Bit će izazovna utakmica za nas, spremni smo - ovako je prvi susret sa Žilinom najavio trener Gonzalo Garcia na jučer održanoj konferenciji za medije.

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Bijeli su uoči prvog susreta u novoj sezoni odigrali tri pripremne utakmice u Sloveniji te su u sva tri navrata upisali pobjedu. Momčad trener Garcije svladala je Škendiju iz Sjeverne Makedonije, LNZ iz Ukrajine te na koncu slovenskog prvaka Celje.

Hajdukov trener u prvom dvoboju sa Žilinom sigurno ne može računati na Bambu koji je u posljednjem europskom susretu u prošloj sezoni dobio crveni karton te Niku Sigura koji je tek završio natjecanje na Svjetskom prvenstvu. Na raspolaganju će mu zato biti četiri nova igrača: stoper Alec Van Hoorenbeeck, desni bek Mathieu Acapandie, vezni igrač Alberto del Moral te ofenzivac Dalisson.

Žilinu vodi slovački stručnjak Pavol Stano, a njegova momčad prošlu sezonu završila je na četvrtom mjestu prvenstvene tablice. U okviru priprema za novu sezonu odigrali su četiri susreta u kojima su upisali tri remija i jedan poraz.

Bit će ovo drugi put da se Hajduk i Žilina susreću na europskom putu. U prvom navratu, 2009. godine, ova dva kluba igrala su 3. kolo kvalifikacija za Europsku ligu, a dalje je prošla Žilina s ukupnih 2:1.

Uzvratni susretu u Žilini igrat će se 16. srpnja s početkom u 20.30 sati.