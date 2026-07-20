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Poljud čeka velike europske okršaje! Ovo su mogući Hajdukovi protivnici u 3. pretkolu Europske lige

Čekaju ga ozbiljni europski izazovi
Gonzalo Garcia

UEFA je objavila podskupine za ždrijeb trećeg pretkola Europske lige te tako skratila popis mogućih protivnika Hajduka.

Splićani su uspješno preskočili Žilinu, a u drugom pretkolu ih čeka ciparski Pafos. Ako izbace ciparskog predstavnika, napravit će još jedan korak prema europskoj jeseni, piše Gol.hr.

U slučaju prolaska, Hajduk će u trećem pretkolu igrati protiv jednog od četiri moguća suparnika. To su škotski velikan Glasgow Rangers, pobjednik dvoboja Bešiktaš – Midtjylland, pobjednik susreta Dinamo Kijev – PAOK te austrijski Salzburg.

Ako Hajduk ispadne od Pafosa, natjecanje nastavlja u trećem pretkolu Konferencijske lige.

Ždrijeb trećeg pretkola održat će se u ponedjeljak u sjedištu UEFA-e u Nyonu. Prve utakmice igraju se 6. kolovoza, dok su uzvrati na rasporedu 13. kolovoza.

Potencijalni protivnici Hajduka u trećem pretkolu Europske lige:

  • Glasgow Rangers
  • pobjednik dvoboja Bešiktaša i Midtjyllanda
  • pobjednik dvoboja Dinamo Kijeva i PAOK-a
  • Salzburg

Ovo su potencijalni protivnici Hajduka u trećem pretkolu Konferencijske lige:

  • pobjednik dvoboja između Steaue i Aude
  • pobjednik dvoboja između Dinamo Tbilisija i Žalgirisa
  • poraženi iz duela Dinamo Kijeva i PAOK-a
  • poraženi iz dvoboja Sheriffa i Maccabi Tel Aviva.
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