Poljud čeka velike europske okršaje! Ovo su mogući Hajdukovi protivnici u 3. pretkolu Europske lige

UEFA je objavila podskupine za ždrijeb trećeg pretkola Europske lige te tako skratila popis mogućih protivnika Hajduka.

Splićani su uspješno preskočili Žilinu, a u drugom pretkolu ih čeka ciparski Pafos. Ako izbace ciparskog predstavnika, napravit će još jedan korak prema europskoj jeseni, piše Gol.hr.

U slučaju prolaska, Hajduk će u trećem pretkolu igrati protiv jednog od četiri moguća suparnika. To su škotski velikan Glasgow Rangers, pobjednik dvoboja Bešiktaš – Midtjylland, pobjednik susreta Dinamo Kijev – PAOK te austrijski Salzburg.

Ako Hajduk ispadne od Pafosa, natjecanje nastavlja u trećem pretkolu Konferencijske lige.

Ždrijeb trećeg pretkola održat će se u ponedjeljak u sjedištu UEFA-e u Nyonu. Prve utakmice igraju se 6. kolovoza, dok su uzvrati na rasporedu 13. kolovoza.

Potencijalni protivnici Hajduka u trećem pretkolu Europske lige:

Glasgow Rangers

pobjednik dvoboja Bešiktaša i Midtjyllanda

pobjednik dvoboja Dinamo Kijeva i PAOK-a

Salzburg

Ovo su potencijalni protivnici Hajduka u trećem pretkolu Konferencijske lige:

pobjednik dvoboja između Steaue i Aude

pobjednik dvoboja između Dinamo Tbilisija i Žalgirisa

poraženi iz duela Dinamo Kijeva i PAOK-a

poraženi iz dvoboja Sheriffa i Maccabi Tel Aviva.