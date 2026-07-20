Poljud čeka velike europske okršaje! Ovo su mogući Hajdukovi protivnici u 3. pretkolu Europske lige

UEFA je objavila podskupine za ždrijeb trećeg pretkola Europske lige te tako skratila popis mogućih protivnika Hajduka.
Splićani su uspješno preskočili Žilinu, a u drugom pretkolu ih čeka ciparski Pafos. Ako izbace ciparskog predstavnika, napravit će još jedan korak prema europskoj jeseni, piše Gol.hr.
U slučaju prolaska, Hajduk će u trećem pretkolu igrati protiv jednog od četiri moguća suparnika. To su škotski velikan Glasgow Rangers, pobjednik dvoboja Bešiktaš – Midtjylland, pobjednik susreta Dinamo Kijev – PAOK te austrijski Salzburg.
Ako Hajduk ispadne od Pafosa, natjecanje nastavlja u trećem pretkolu Konferencijske lige.
Ždrijeb trećeg pretkola održat će se u ponedjeljak u sjedištu UEFA-e u Nyonu. Prve utakmice igraju se 6. kolovoza, dok su uzvrati na rasporedu 13. kolovoza.
Potencijalni protivnici Hajduka u trećem pretkolu Europske lige:
- Glasgow Rangers
- pobjednik dvoboja Bešiktaša i Midtjyllanda
- pobjednik dvoboja Dinamo Kijeva i PAOK-a
- Salzburg
Ovo su potencijalni protivnici Hajduka u trećem pretkolu Konferencijske lige:
- pobjednik dvoboja između Steaue i Aude
- pobjednik dvoboja između Dinamo Tbilisija i Žalgirisa
- poraženi iz duela Dinamo Kijeva i PAOK-a
- poraženi iz dvoboja Sheriffa i Maccabi Tel Aviva.