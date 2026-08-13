POLJUD ČEKA NOVU EUROPSKU NOĆ Hajduk s tri gola prednosti napada play-off Konferencijske lige

Nogometaši Hajduka večeras od 21 sat na Poljudu dočekuju Žalgiris u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige. Bijeli u susret ulaze s velikom prednošću nakon što su prije tjedan dana u Vilniusu slavili s čak 5:2 i širom otvorili vrata play-offa. Iako rezultat prve utakmice Hajduku daje veliku sigurnost, trener Gonzalo Garcia ne želi da njegova momčad večeras samo čuva stečeno. Najavio je određene promjene u sastavu zbog zgusnutog rasporeda i umora, ali i naglasio da Hajduk želi "opet po pobjedu".

Pet golova u Vilniusu i večer Michelea Šege

Prvi dvoboj odigran 6. kolovoza ponudio je pravu golijadu. Hajduk je poveo već u petoj minuti kada je Michele Šego realizirao jedanaesterac, a isti igrač osam minuta kasnije nije iskoristio drugi kazneni udarac. Žalgiris je preko Nikole Petkovića u 35. minuti stigao do 1:1, ali je Šego pred odlazak na odmor fantastičnim slobodnim udarcem vratio Hajduk u vodstvo. U nastavku je Hajduk potpuno slomio Litavce. Adrion Pajaziti pogodio je za 3:1, Dalisson je povisio na 4:1, a Rokas Pukštas samo nekoliko minuta poslije zabio peti pogodak Bijelih. Bivši Hajdukov igrač Marko Capan u završnici je iz slobodnog udarca ublažio poraz Žalgirisa na konačnih 2:5. Hajduku je u sudačkoj nadoknadi poništen i pogodak Marina Šotičeka nakon VAR provjere.

Bila je to ujedno prva Hajdukova pobjeda na europskom gostovanju nakon gotovo šest godina, pa splitska momčad sada ima priliku na Poljudu dovršiti posao i izboriti posljednju prepreku prije ligaške faze Konferencijske lige. Garcia je uoči uzvrata najavio da će zbog velikog broja utakmica napraviti nekoliko promjena kako bi momčad dobila svježinu. Hajduk je između dviju utakmica sa Žalgirisom odigrao i prvenstveni susret protiv Istre 1961 na Poljudu, koji je završio rezultatom 2:2.

Ako prođe, Hajduka čeka Raków ili Hammarby

U slučaju očekivanog prolaska Žalgirisa, Hajduk će u play-offu Konferencijske lige igrati protiv pobjednika dvoboja poljskog Rakówa Częstochowe i švedskog Hammarbyja. To je potvrđeno UEFA-inim ždrijebom, kojim je spoj pobjednika para Žalgiris – Hajduk s pobjednikom para Raków – Hammarby.

A tamo je sve potpuno otvoreno. Raków i Hammarby u prvoj su utakmici u Poljskoj odigrali 0:0, a uzvrat je na rasporedu danas od 19 sati u Švedskoj. To znači da bi Hajduk već prije početka svog susreta sa Žalgirisom mogao znati tko ga čeka u slučaju prolaska. Play-off Konferencijske lige igra se 20. i 27. kolovoza. Hajduku je tako večerašnji zadatak potpuno jasan: pred svojim navijačima sačuvati tri pogotka prednosti iz Vilniusa, potvrditi prolaz i napraviti još jedan korak prema europskoj jeseni.