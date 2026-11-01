Poljud će se oprostiti od legendarnog Miše Kovača: Hajduk i Torcida organiziraju posljednji ispraćaj, poznato je kada počinje

Split će se u utorak, 3. studenoga, na Poljudu posljednji put oprostiti od legendarnog hrvatskog pjevača i velikog navijača Hajduka, Mate Miše Kovača, koji je preminuo u subotu, 31. listopada, u 86. godini života. Tužnu vijest o njegovu odlasku pratio je val emocija među brojnim obožavateljima, a sada je HNK Hajduk objavio prve informacije o organiziranom ispraćaju.

Kako su izvijestili iz splitskog kluba, posljednji ispraćaj na Poljudu službeno će započeti u 16 sati, a zajednički ga organiziraju HNK Hajduk, Klub navijača Hajduka Torcida Split i Hrvatska glazbena unija. "U utorak ćemo na Poljudu posljednji put pozdraviti legendarnog pjevača i velikog navijača Hajduka, Matu Mišu Kovača, koji nas je u nedjelju napustio u 86. godini života", poručili su iz Hajduka. Iz kluba su također najavili kako će sve dodatne informacije o organizaciji ispraćaja biti objavljene u ponedjeljak, 2. studenoga, putem službenih komunikacijskih kanala.

Posebna veza Miše Kovača i Hajduka

Mate Mišo Kovač tijekom života nije skrivao svoju veliku ljubav prema Hajduku. Njegove pjesme desetljećima su bile dio dalmatinske svakodnevice, a posebno mjesto zauzimale su među navijačima splitskog kluba.

Odlazak jednog od najpoznatijih hrvatskih pjevača posebno je emotivno odjeknuo u Splitu i Dalmaciji, gdje je Mišo uživao gotovo kultni status. Poljud će tako u utorak postati mjesto posljednjeg velikog pozdrava glazbenoj legendi čije su pjesme obilježile generacije i čija je ljubav prema Hajduku ostala jedan od prepoznatljivih dijelova njegova života.